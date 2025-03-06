Первый в мире "смартфон" для кошек и собак представили в Испании
С его помощью домашние питомцы смогут самостоятельно звонить хозяину при помощи определенных жестов и голосовых команд. PetPhone крепится на шею кошки или собаки и работает на основе ИИ, передает специализированное издание uCloudlink.
Фото: ucloudlink
Устройство позволяет питомцам самостоятельно звонить хозяину, а хозяину – контролировать состояние здоровья и уровень активности домашнего животного на расстоянии. Дополнительно "смартфон" передает хозяину информацию о местоположении питомца.
Владельцы домашних животных также могут совместно создавать глобальное сообщество для дальнейшего взаимодействия. Это новаторское устройство переопределяет связь между домашними животными и их владельцами.
Фото: ucloudlink
Пока это вся информация об устройстве. Планируется ли коммерческий запуск PetPhone – еще неизвестно.
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