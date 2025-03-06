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Технологии

Первый в мире "смартфон" для кошек и собак представили в Испании

На MWC 2025 представили первый в мире смартфон для кошек и собак, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 05:50 Фото: pixabay
На выставку MWC 2025 в Барселоне привезли PetPhone от uCloudlink – первый в мире "смартфон" для кошек и собак, сообщает Zakon.kz.

С его помощью домашние питомцы смогут самостоятельно звонить хозяину при помощи определенных жестов и голосовых команд. PetPhone крепится на шею кошки или собаки и работает на основе ИИ, передает специализированное издание uCloudlink.

Фото: ucloudlink

Устройство позволяет питомцам самостоятельно звонить хозяину, а хозяину – контролировать состояние здоровья и уровень активности домашнего животного на расстоянии. Дополнительно "смартфон" передает хозяину информацию о местоположении питомца.

Владельцы домашних животных также могут совместно создавать глобальное сообщество для дальнейшего взаимодействия. Это новаторское устройство переопределяет связь между домашними животными и их владельцами.

Фото: ucloudlink

Пока это вся информация об устройстве. Планируется ли коммерческий запуск PetPhone – еще неизвестно.

На днях в Америке ветеринары спасли семимесячную собаку, которая съела 24 носка и другие предметы одежды своих хозяев.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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