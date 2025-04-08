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Технологии

Известный бренд пива выпустил чехол для зависимых от смартфона

Heineken представила чехол для борьбы с зависимостью от смартфона, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 02:44 Фото: pixabay
Нидерландская пивоваренная компания, крупнейшая в стране и вторая по величине в мире Heineken представила чехол для борьбы с зависимостью от смартфона, сообщает Zakon.kz.

8 апреля компания предложила оригинальное решение для тех, кто не может оторваться от экрана даже во время встреч с друзьями. Бренд разработал первый в мире чехол, который автоматически переворачивает смартфон экраном вниз, как только слышит слово "cheers!". Это английский эквивалент тоста "твое здоровье!"

Аксессуар под названием The Flipper стал частью серии инициатив Heineken, направленных на то, чтобы отвлечь людей от виртуального мира и вернуть внимание настоящим моментам.

Сеть фаст-фуда KFC тоже креативит. В партнерстве с брендом средств по уходу за полостью рта Hismile она выпустила зубную пасту со вкусом своей знаменитой жареной курицы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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