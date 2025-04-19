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Технологии

В России выпустили кулич почти за 3 миллиона рублей

Изготовлен люксовый кулич в преддверии Пасхи, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 08:35 Фото: caviar-phone
Международный бренд кастомных устройств класса люкс Caviar выпустил золотой кулич с драгоценностями за 2,7 млн рублей, сообщает Zakon.kz.

Бренд создал золотой кулич с изюмом по классическому рецепту. Он украшен пищевым золотом и изумрудами, рубинами и сапфирами.

Фото: caviar-phone

В компании рассказали, что кулич был вдохновлен референсом, созданным с помощью ИИ.

"Кулич от Caviar воплощает в себе роскошь и изысканность: покрытый сияющей золотой глазурью, он украшен россыпью натуральных драгоценных камней", – говорится в сообщении компании.

В комплекте с куличом идут золотые пирожные в виде яиц. Стоимость этого десерта составляет 2,67 млн рублей.

Фото: caviar-phone

Также компания выпустила линейку IPhone 16 Pro / Pro Max "Религия" с изображением храмов и крестов. Их стоимость начинается от 600 тыс. рублей.

Фото: caviar-phone

"Какие-то неправославные цены", – иронично отреагировали в комментариях на стоимость пасхальной продукции бренда.

Другие же отметили, что Судный день воистину все ближе.

Во сколько обойдется покупка и приготовление пасхальных куличей в Казахстане – узнала корреспондент Zakon.kz.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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