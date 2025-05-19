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Мир

Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира

Снимок объектов с неба, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 03:30 Фото: wikipedia
Международный аэропорт Гонконга – важнейший транспортный узел в Юго-Восточной Азии. Его работа организована так, чтобы воздушная гавань обеспечивает перевозки 24 часа в сутки, сообщает Zakon.kz.

По информации hongkongairport, такая загруженность не помешала аэропорту неоднократно получать международные награды, как лучшему в мире.

Аэропорт Гонконга построили на насыпанном искусственном острове. Строительство продолжалось шесть лет и обошлось в 20 млрд долларов.

В ноябре прошлого года аэропорт пополнился третьей взлетно-посадочной полосой, новым вестибюлем, автоматизированной системой перемещения людей и системой обработки багажа.

Ранее мы сообщали, что более 500 млрд тенге вложат в развитие аэропорта Астаны. Стало известно, на что именно пойдут деньги.

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Аксинья Титова
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