Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира
Фото: wikipedia
Международный аэропорт Гонконга – важнейший транспортный узел в Юго-Восточной Азии. Его работа организована так, чтобы воздушная гавань обеспечивает перевозки 24 часа в сутки, сообщает Zakon.kz.
По информации hongkongairport, такая загруженность не помешала аэропорту неоднократно получать международные награды, как лучшему в мире.
Аэропорт Гонконга построили на насыпанном искусственном острове. Строительство продолжалось шесть лет и обошлось в 20 млрд долларов.
В ноябре прошлого года аэропорт пополнился третьей взлетно-посадочной полосой, новым вестибюлем, автоматизированной системой перемещения людей и системой обработки багажа.
Ранее мы сообщали, что более 500 млрд тенге вложат в развитие аэропорта Астаны. Стало известно, на что именно пойдут деньги.
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