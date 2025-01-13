Пожар в КБТУ: может ли частный вуз находиться в историческом здании

Здание на Старой площади в Алматы, в котором располагается Казахстанско-Британский технический университет, является историческим памятником, сообщает Zakon.kz.

После пожара, произошедшего на крыше университета в прошлую субботу, появились вопросы о том, почему вуз находится в этом здании и насколько ответственно его руководство относится к историческому наследию.

Вечером 11 января в Алматы загорелся Казахстанско-Британский технический университет. На кадрах, снятых корреспондентом Zakon.kz, отчетливо видно, как крышу исторического здания окутал густой черный дым. Первые пожарные прибыли на место меньше чем через пять минут. Площадь Астаны (или, как ее называют алматинцы, Старую площадь) перекрыли, пожару присвоили третий, повышенный ранг опасности.

Ситуация под контролем

Для того, чтобы определить очаг возгорания, специальные службы задействовали дроны с тепловизорами. Площадь пожара составила 120 кв. м. По вентиляционным шахтам огонь проник на двухуровневую деревянную кровлю. Поэтому для того, чтобы не упустить скрытые очаги, пожарные оперативно поднялись на верхние этажи, развернули две автолестницы и автоматический коленчатый подъемник.

"На месте пожара был создан оперативный штаб, привлечены все службы взаимодействия, сосредоточены более 100 человек личного состава и около 30 единиц техники", – рассказал и. о. начальника ДЧС Алматы Багдат Чайзада.

Во время локализации огня спасатели бережно сняли с крыши административного здания флаг Казахстана и передали его ректору КБТУ Маратбеку Габдуллину.

В администрации Казахстанско-Британского технического университета сделали официальное заявление о том, что будет проведено собственное расследование инцидента.

Реконструкции и инвестиции

Здание, в котором располагается Казахстанско-Британский университет, известно, прежде всего, тем, что именно в нем была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, которая заложила основы для политической и правовой независимости Казахстана. Произошло это 25 октября 1990 года.

По информации руководства КБТУ, исторический памятник символизирует преемственность поколений. Это пример сочетания наследия и современности, сохраняющий историческую атмосферу здания и обеспечивающий при этом современную среду обучения для будущих специалистов. Так, например, пространство, в котором находился легендарный зал независимости, университет использует в качестве лекционного зала.

"В зале сохранились оригинальные кресла: на них заменили только кожу, но обивку из кокосового волокна и конского волоса сохранили. Балконная часть на втором этаже украшена большими латунными люстрами весом около тонны. Здесь также действует постоянная экспозиция архивных фотографий, иллюстрирующих богатую историю этого зала", – рассказала проректор по социальным и воспитательным вопросам КБТУ Екатерина Смолякова.

Она также подчеркнула, что к историческому наследию здесь относятся с особенной заботой. При этом история в экосистеме университета органично переплетается с инновациями. Тут и уникальная лаборатория проекта Smart Field Airankol, где студенты получают доступ к реальным данным месторождения Айранколь, и лаборатория промышленной автоматизации Schneider Electric, помогающая освоить системы управления технологическими процессами. Функционирование этих проектов стало возможным в том числе благодаря получению вузом самой престижной международной аккредитации IT-специальностей от агентства ABET (США).

Руководитель альянса вузов University Alliance of Science and Technology ОФ NNEF Майра Хусаинова рассказала, что дивиденды от деятельности университета направляются на его развитие.

"За прошедший период 11 млрд тенге были направлены на развитие университета. 8 млрд тенге были направлены на расширение социальной программы, в том числе на строительство двух современных общежитий на 980 мест с оснащением и спортивным комплексом", – сказала она.

Ректор КБТУ Маратбек Габдуллин отметил, что благодаря инвестициям университет вышел на новый уровень.

"Мы гордимся тем, что КБТУ расположен в таком значимом историческом здании, и не менее гордимся тем, что фонд NNEF помогает нам развивать этот уникальный объект. В последние годы нам удалось увеличить количество образовательных программ с 16 до 68, открыть более 35 современных лабораторий и создать идеальные условия для студентов. Наша цель – чтобы каждый студент КБТУ стал лидером в своей области, и мы делаем все возможное для достижения этой цели", – рассказал Габдуллин.

Бизнес есть бизнес

КБТУ – один из ведущих вузов страны, который с 2019 года активно развивается благодаря поддержке общественного фонда NNEF. Средства фонда направляются на реставрацию и модернизацию здания, которое, как отметили представители руководства вуза, в свое время остро нуждалось в серьезном ремонте.

После пожара в КБТУ в социальных сетях появились высказывания и предложения о том, чтобы передать университет государству. При этом руководство вуза считает, что логичнее и справедливее оставить его на попечении крупного бизнеса – тем более, если этот бизнес изначально воспринимает вуз как социальный проект, так как речь идет не о получении дивидендов или доходов, а об осознанной социальной ответственности

Университет давно содержится и развивается благодаря частным инвестициям, и те, кто взял на себя эти обязательства, прекрасно понимают масштаб ответственности. Логичнее и справедливее, чтобы крупный бизнес продолжал нести эту нагрузку, вместо того чтобы перекладывать ее на государственный бюджет и, соответственно, на граждан. Независимо от чрезвычайных происшествий и различных мнений, КБТУ остается важным образовательным центром, который готовит специалистов для будущего Казахстана.