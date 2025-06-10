Китай готов применить уникальное судно, специально созданное для одной миссии

Амбиции Китая простираются не только выше небес в космос, но и ниже морского дна. Как стало известно, Поднебесная готова к запуску уникального бурового корабля Meng Xiang ("Мечта") в рамках своей Программы глубоководного бурения, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Китая хотят пойти по стопам американского проекта Moho конца 1950-х и начала 1960-х годов, который не просто пытался пробурить глубокую скважину, но и открыть совершенно новый геологический рубеж.

Как пишет Newatlas, проект Moho был назван в честь разрыва Мохоровичича или Мохо, который является фундаментальной границей внутри Земли. Открытая в 1909 году хорватским сейсмологом Андрией Мохоровичичем, это точка, где встречаются и взаимодействуют земная кора и мантия. До сих пор все, что известно о ней, получено из показаний сейсмографов и выводов из минералов, поднятых вулканической активностью.

Целью проекта Moho было "дорыть" до Мохо и доставить образцы, которые ученые могли бы изучать напрямую, а также изучать свойства Мохо напрямую.

Ученым и инженерам проекта пришлось разработать совершенно новые методы бурения, извлечения керна и управления бурением, чтобы прорываться вглубь. При этом Мохо не находится на одинаковой глубине под поверхностью. Под континентальной корой он находится на глубине от 20 до 90 км. Под дном океана он от 5 до 10 км. Это давало преимущество бурения через меньшее количество породы, но влекло за собой проблему управления буровой установкой с судна.

В итоге проект Moho был прекращен после нескольких фаз бурения, а также перерасхода средств и политических распрей, он достиг максимальной глубины 183 м. у побережья острова Гваделупе, Мексика. Позже этот рекорд побила Кольская сверхглубокая скважина в Мурманской области в 1979 году – было достигнуто 1200 м.

Теперь на сцену выходит Китай. В рамках своих амбиций он хочет стать крупным игроком в глубоководной разведке, бурении, добыче полезных ископаемых и смежных областях.

Программа глубоководного бурения представляет собой многолетнюю работу, посвященную наукам о Земле. В ней есть несколько компонентов, но флагманом является Meng Xiang. Его описали как первое в Китае судно для глубоководного бурения, спроектированное и построенное в стране. Оно было официально введено в эксплуатацию в Гуанчжоу 17 ноября 2024 года, и после завершения оснащения и морских испытаний ожидается, что оно начнет буровые работы в Южно-Китайском море в конце 2025 года, которые продлятся до 2035 года.

Помимо проникновения в земную кору, судно также способно проводить глубоководную разведку ресурсов с упором на поиск запасов нефти и газа, а также гидратов природного газа – знаменитого горючего льда, который можно найти в очень холодных регионах. Оно также может извлекать глубоководные геологические керны и выступать в качестве испытательного стенда для новых технологий.

Длина Meng Xiang составляет 180 м., ширина – 33 м, водоизмещение – около 42 600 тонн. Имея на борту команду из 180 человек, судно может находиться в море 120 дней без пополнения запасов, имея дальность плавания 27 780 км. Что касается бурения, оно может сбрасывать бурильную трубу весом 907 тонн на глубину около 11 000 м. под поверхностью моря и может работать в условиях сильного шторма.

У судна есть специальная система переработки бурового раствора для снижения загрязнения местных вод во время бурения и, как утверждается, первой в мире автоматизированной системой хранения образцов керна на судне, не говоря уже о помещении для девяти передовых бортовых научных лабораторий в таких областях, как геология, геохимия, микробиология, наука об океане и технология бурения.

Отмечается, что все сложное оборудование на судне пригодится, ведь на глубине Мохо давление и температура давление может достигать 2000 атмосфер, а температура фиксируется на уровне от 150 до 300 °C. Под континентальным шельфом оно достигает 10 000 атмосфер и температуры от 500 до 700 °C.

Ранее сообщалось, что в Китае на воду пустили судно, специально созданное для выращивания лосося.