Культура и шоу-бизнес

"Смотрю на богатых, и нет зависти": новый дом Турсена и Баян Алагузовых впечатлил казахстанцев

Турсен и Баян Алагузовы, семья, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 14:21
Казахстанский блогер Бейбит Алибеков ведет программу "По Домам". Гостями его нового выпуска стала известная семья. Турсен и Баян Алагузовы показали свой уникальный дом, сообщает Zakon.kz.

На территории 4 га расположены дом, большая юрта, теплицы и детская площадка. Но главное – это невероятный вид на горы, который открывается из любого уголка территории и дома.

Примечательной в этом эпизоде стала реакция комментаторов. Все наперебой отмечают открытость и тактичность хозяев, подчеркивая не финансовую состоятельность семьи, а их личность.

  • Такие дома не вызывают зависть, а мотивируют расти и становиться лучше.
  • Это, наверное, первый раз, когда в голову не приходит мысль "своровали", "отмыли" и т.п. Также очень радует открытость Турсена и Баян.
  • Это не дом, это уровень мышления! Смотришь и понимаешь: настоящий шик не интерьер, а личность хозяев.
  • Если бы меня спросили, что такое "дом мечты", я бы просто показал этот выпуск! Юрта с душой, фитнес-центр для силы, игровая для счастья и вид, ради которого хочется просыпаться каждое утро. У Алагузовых не дом, а целая атмосфера, где есть все: уют, стиль и любовь к жизни. После такого выпуска хочется верить, что мечты действительно сбываются!
  • Тот случай, когда восхищалась больше не самим домом, а отношениями друг к другу хозяев этого дома!
  • Честно  лучше этого "Дома" уже не будет. Можно сколько угодно продолжать, но тот уровень, та атмосфера и интерес остались там. Это был пик.
  • Если честно, зашла посмотреть интерьер, а осталась смотреть на людей. Очень редкое ощущение, когда не завидуешь, а искренне радуешься за чужое счастье. Спасибо за этот выпуск, он про настоящее.
  • Похоже, здесь построили не просто дом, а целый мир, где у детства есть пространство мечтать, у семьи – быть вместе, а у счастья – свой адрес.
  • Самое дорогое в этом доме не ремонт и не квадратные метры, а энергия людей, которые его создали.
  • Они вместе создают уникальный энергетический поток, дополняя друг друга (женщина  эмоциональность, мужчина  структура), что делает их сильнее.
  • Первый раз смотрю на богатых людей и рад за них. Нет зависти совершенно.

Алагузовы официально поженились 7 декабря 2017 года. У них есть две маленькие дочери – Алиса и Алма, которых супруги иногда показывают в соцсетях. Они много путешествуют и делятся семейными кадрами.

14 марта продюсер Баян Алагузова обращалась к Карине Абдуллиной после награждения в Акорде.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
