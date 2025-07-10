Сколько лет жизни съедает смартфон: тест, показывающий страшную правду

Существует специальный онлайн-тест, который может рассчитать, сколько лет жизни вы потратите, глядя в экран смартфона, сообщает Zakon.kz.

С развитием цифровых сервисов, появлением новых приложений и "примочек" для мобильных телефонов мы все больше времени проводим с ними в руках. Необычный онлайн-тест может показать, сколько лет своей жизни вы потратите, просто глядя в экран смартфона. Цифры там не выдуманы: сервис берет усредненные данные и складывает все до самой старости. А чтобы стало совсем интересно (или страшно), разработчики еще и прикинули, что можно было бы успеть за это время, пишет Hi-news.

Сайт на английском, но интерфейс понятный. Нужно ввести всего две вещи: дату своего рождения и среднее количество времени, которое вы проводите за смартфоном каждый день. Время можно узнать в настройках телефона – в разделе "Экранное время" ("Время использования экрана") или "Цифровое благополучие".

Фото: screentimeforlife.pages.dev

После ввода данных тест рассчитывает, сколько лет у вас еще впереди (исходя из средней продолжительности жизни), и показывает, какую часть этого времени вы проведете, уставившись в экран. Например, если смотреть в телефон 11 часов в день, а жить вам осталось примерно 49 лет, то 22 года из них вы проведете в экране.

За эти годы вы успели бы прочитать 24 549 книг, пробежать почти две тысячи марафонов или выучить 327 языков, написать 245 романов или пройти Аппалачскую тропу 98 раз.

Тест показывает, что экранное время – это и правда тихий вор времени. Никто не говорит, что нужно совсем отказаться от смартфона, но, возможно, пора чуть-чуть сократить вечерние залипания и попробовать что-то другое. Хотя бы одну книгу вместо бесконечной ленты.

Между тем в Бразилии бабушка и дедушка запретили 13-летнему внуку сидеть в телефоне, и он их за это убил.