Авиакомпания в США использует ИИ для продажи дорогих билетов

Американская авиакомпания Delta Air Lines применяет динамическое ценообразованию билетов, которое работает на основе искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Это делается для того, чтобы определять индивидуальную максимальную стоимость, которую пассажир готов заплатить за перелет, пишет The Verge. При этом ИИ действует как "супераналитик", работающий круглосуточно и без выходных. Он определяет индивидуальные цены на билеты, которые следует предлагать отдельным клиентам в режиме реального времени, на конкретные рейсы и в определенное время.

Сейчас Delta Air Lines использует ИИ для определения цен 3% от всех билетов. Однако компания намерена увеличить этот показатель до 20% процентов к концу этого года, так как довольна результатами.

"Продажи билетов на основе ИИ – это новый подход, который будет использоваться в будущем", – сказал президент авиакомпании Глен Хауэнштейн.

Но отметил, что переход на ценообразование на основе ИИ может быть "очень опасным, если его не контролировать и делать неправильно".

19 июля на борту рейса HY282 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего по маршруту Стамбул – Ташкент, родился ребенок.