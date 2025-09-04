#АЭС в Казахстане
Технологии

Казахстан делает ставку на ИИ: рост отрасли и стратегия до 2029 года

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 09:07 Фото: pixabay
В Казахстане активно развивают искусственный интеллект и внедряют новые образовательные инициативы. Об этом сказано в заявлении пресс-службы главы правительства, сообщает Zakon.kz.

По данным МЦРИАП РК, IT-отрасль демонстрирует устойчивый рост.

Количество IT-компаний в стране превысило 18 тыс., рост за последние три года составил 16%. Важным драйвером стало развитие международного технопарка Astana Hub, который объединяет более 1700 участников.

Совокупная выручка резидентов достигла 1,2 трлн тенге, экспортная – превысила 140 млрд тенге.

Также отмечено, что ключевым элементом инновационной экосистемы стали региональные IT-хабы – их уже 19 в Казахстане. Кроме того, открыты зарубежные площадки: в Саудовской Аравии, США, Великобритании, Дубае и Китае.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, совместно с MIT (Массачусетским технологическим институтом) начато внедрение ИИ в школьные программы: сначала для учеников 1-4-х классов, позже – до 12-го.

Стоит отметить, что в мае прошла первая Республиканская олимпиада по ИИ (AI Olymp): в национальную сборную вошли две команды, которые успешно выступили на международной олимпиаде в Пекине, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Казахстан разделил 4-е место по числу золотых наград вместе с Польшей, Индией и Вьетнамом.

Еще запущена программа AI Qyzmet – первое в Центральной Евразии обучение госслужащих навыкам работы с ИИ. Она направлена на повышение эффективности госслужбы за счет внедрения цифровых инструментов в рабочие процессы.

"2024-2025 годы стали временем значимых инициатив в сфере ИИ. Утверждена концепция до 2029 года, ведется разработка стратегии развития ИИ и цифровой трансформации, а также законопроекта по искусственному интеллекту", – отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

В заключительной части сказано, что ведется работа над запуском Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, который станет платформой для подготовки специалистов и научных исследований.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин рассказал о планах применения искусственного интеллекта (ИИ) для оценки совокупного имущества казахстанцев при назначении адресной социальной помощи (АСП).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
