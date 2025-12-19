#Казахстан в сравнении
Технологии

Компьютеры популярного бренда резко подорожают

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 07:40 Фото: unsplash
Американская корпорация Dell резко подняла цены на свои компьютеры на 10-30% с 17 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Business Insider, в распоряжение редакции медиа попала записка, которую руководители компании разослали сотрудникам 9 декабря.

В ней говорится, что из-за экономических условий цены на персональные компьютеры (ПК) для корпоративных заказчиков подорожают с 17 декабря.

Журналисты обратили внимание, что ПК не должны сразу же подорожать для обычных потребителей. Однако ориентация Dell на корпоративный сектор – на коммерческий бизнес Dell по поставкам ПК приходится 85% годовой выручки – и дефицит оперативной памяти приведет к росту цен и для рядовых пользователей.

В анонимном разговоре с журналистами представитель Dell заявил, что цены вырастут на 10-30%.

Также он отметил, что руководство Dell начало уведомлять клиентов об изменении условий долгосрочных закупок. Им сообщили, что предварительный договор на компьютеры не фиксирует стоимость – в будущем она может измениться.

По оценке некоторых экспертов, кризис на рынке памяти DRAM и NAND может продлиться как минимум до конца 2026 года.

Ранее выяснилось, опасны ли вышки сотовых операторов для здоровья казахстанцев.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: