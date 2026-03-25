Технологии

Китай спроектировал первый туристический батискаф, рассчитанный на глубину 1000 метров

ППлдводный аппарат, рыбы, рифы, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 07:59 Фото: freepik
Китайские инженеры завершили разработку проекта первого в стране туристического подводного аппарата, способного погружаться на глубину 1000 метров. Это прямой шаг к конкуренции с небольшими западными компаниями, которые долго контролировали рынок элитного дайвинга, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Interesting Engineering, Китайский научно-исследовательский центр судостроения в Уси ускоряет свои планы по завоеванию лидирующих позиций в сфере глубоководного туризма.

Центр планирует завершить создание прототипа своего подводного аппарата для погружений на глубину 1000 метров до конца 2026 года, с целью запуска полномасштабной коммерческой эксплуатации к 2030 году.

Подводный аппарат будет рассчитан на перевозку до четырех пассажиров за одно погружение. Стоимость билетов на такие "космические" путешествия может варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов.

Это свидетельствует о намерении Китая перевести передовые научные технологии дайвинга на рынок элитного туризма класса люкс.

Создание транспортного средства, способного выдерживать давление, в 100 раз превышающее атмосферное, – это настоящий инженерный кошмар. Самая сложная часть этой головоломки – окно аппарата.

Команда китайского исследовательского центра уже разработала прозрачный корпус, который обеспечивает баланс между структурной целостностью и круговым обзором на 360 градусов. Это позволило бы туристам безопасно посетить "Полуночную зону".

Полуночная зона – это глубоководная часть океана на глубине от 1000 до 4000 метров. Свое название она получила потому, что там царит полная темнота, так как солнечный свет не может достичь этих глубин.

При температуре, стабильно держащейся на уровне 4°C (39°F), любой организм – или подводный аппарат – отправляющийся в эту зону, должен быть достаточно сильным, чтобы выдержать как экстремальный холод, так и огромную гидростатическую силу, присущую глубинным водам.

Отрасль до сих пор ощущает последствия трагедии с батискафом "Титан" в 2023 году. Поэтому безопасность имеет первостепенное значение.

Несмотря на такие громкие трагедии, эксперты считают, что рынок "экстремального" туризма все равно остается устойчивым.

Ранее Китай изготовил материал, который в 10 раз прочнее стали.

Аксинья Титова
Завораживающие кадры: ночную Астану сняли с высоты 1000 метров
На глубине 5112 метров в море нашли объекты, которые не должны быть там
Китай первым разработал правила по регулированию искусственного интеллекта
WTA дала расклад на матч Рыбакина - Пегула за полуфинал Miami Open
