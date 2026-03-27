"Роскосмос" впервые обнародовал новые "непростые" снимки нашей планеты
Как сообщили в "Роскосмос", бортовые системы и целевая аппаратура, разработанные специалистами Российских космических систем, функционируют стабильно и передают полный объем данных.
Первые изображения,полученные с многозонального сканера, охватывают акваторию Индийского океана и практически все материки, за исключением Северной и Южной Америки.
Фото: Роскосмос
Съемка идет сразу в десяти спектральных каналах: семь из них работают в инфракрасном диапазоне, недоступном человеческому глазу, еще три – в видимом. Пространственное разрешение варьируется от одного до четырех километров на пиксель.
Новые данные позволяют исследователям формировать прогнозы как земной, так и космической погоды, оперативно отслеживать пожары, наводнения, последствия землетрясений, вулканической активности и других чрезвычайных ситуаций.
Работы по настройке оптико-электронной аппаратуры спутника будут идти еще несколько месяцев.
