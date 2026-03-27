"Роскосмос" впервые обнародовал новые "непростые" снимки нашей планеты

Космический аппарат, отправленный с Байконура 12 февраля 2026 года, вышел в расчетную точку на геостационарной орбите – примерно в 36 тыс. километрах над экватором и прислал первые снимки нашей планеты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Роскосмос", бортовые системы и целевая аппаратура, разработанные специалистами Российских космических систем, функционируют стабильно и передают полный объем данных.

Первые изображения,полученные с многозонального сканера, охватывают акваторию Индийского океана и практически все материки, за исключением Северной и Южной Америки.

Фото: Роскосмос

Съемка идет сразу в десяти спектральных каналах: семь из них работают в инфракрасном диапазоне, недоступном человеческому глазу, еще три – в видимом. Пространственное разрешение варьируется от одного до четырех километров на пиксель.

Новые данные позволяют исследователям формировать прогнозы как земной, так и космической погоды, оперативно отслеживать пожары, наводнения, последствия землетрясений, вулканической активности и других чрезвычайных ситуаций.

Работы по настройке оптико-электронной аппаратуры спутника будут идти еще несколько месяцев.

