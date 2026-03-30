Технологии

Нацпроект "МЭКС": БРК финансирует модернизацию электросетей области Жетысу

БРК финансирует модернизацию электросетей области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 11:43
АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура НИХ "Байтерек") и АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" (далее – АО "ТАТЭК") заключили соглашение об открытии кредитной линии на сумму 9,16 млрд тенге для модернизации электросетей области Жетысу.

Средства будут направлены на реализацию комплекса инфраструктурных проектов в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".

Финансирование предусматривает реконструкцию и модернизацию объектов электросетевой инфраструктуры в населенных пунктах области Жетысу, включая города Талдыкорган, Уштобе и Саркан, а также ряда районов – Коксуского, Каратальского, Ескельдинского, Кербулакского и Аксуского.

В рамках проекта планируется обновление более 465 км линий электропередачи различного напряжения, модернизация кабельных линий, а также реконструкция двух ключевых подстанций.

"Модернизация энергетической инфраструктуры – это основа устойчивого экономического роста регионов. Поддержка подобных проектов позволяет не только повысить надежность электроснабжения, но и создать условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса", – отмечает председатель правления АО "Банк развития Казахстана" Марат Елибаев.

Реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения, снизить уровень технологических потерь, а также создать условия для социально-экономического развития региона. Обновление инфраструктуры также будет способствовать повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого энергоснабжения для бизнеса и социальных объектов.

Для Банка развития Казахстана это уже второй субъект естественных монополий, поддерживаемый в рамках Национального проекта "МЭКС", обеспечивающий обширное покрытие сетями регионов с общим населением более 1,5 млн человек.

Завершение строительных работ и полный ввод объектов в эксплуатацию запланированы на январь 2027 года.

Айсулу Омарова
Читайте также
БРК и Эксимбанк Китая открыли кредитную линию на 1 млрд долларов
09:00, 03 сентября 2025
БРК и Эксимбанк Китая открыли кредитную линию на 1 млрд долларов
БРК профинансирует строительство современного тепличного комплекса в Алматинской области
11:53, 25 июля 2025
БРК профинансирует строительство современного тепличного комплекса в Алматинской области
БРК открывает финансирование для модернизации ТЭЦ-2 в Алматы
09:44, 07 июня 2023
БРК открывает финансирование для модернизации ТЭЦ-2 в Алматы
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
11:57, Сегодня
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
11:34, Сегодня
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
11:21, Сегодня
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
11:01, Сегодня
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
