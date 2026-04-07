#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Технологии

В США начали строительство первой за десятилетия шахты для новой ядерной ракеты

Новая шахта Sentinel , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 08:35 Фото: US Air Force
Компания Northrop Grumman приступила к созданию прототипа шахтной пусковой установки для ВВС США под перспективную ракету LGM-35A Sentinel, которая должна заменить разработанную еще в годы "холодной войны" Minuteman III, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, американская стратегия ядерного сдерживания опирается на три компонента: стратегическую авиацию, подводные лодки с баллистическими ракетами и наземные ракетные комплексы.

Наличие трех независимых способов нанесения удара практически исключает возможность для противника обезоружить США внезапной атакой.

С 1970 года наземная составляющая представлена главным образом ракетами Minuteman III. Однако эти системы устарели: их надежность снижается, а обслуживание становится все более сложным.

Планируется заменить их ракетами Sentinel – трехступенчатыми твердотопливными МБР высотой около 18 метров. Предполагается построить 400 ракет для боевого дежурства и еще 234 – для испытаний и в качестве резервных.

Northrop Grumman совместно с компанией Bechtel получила контракт на разработку прототипа новой шахты. Официальное начало строительства состоялось 27 марта 2026 года на полигоне в Промонтори, штат Юта.

Новая шахта Sentinel принципиально отличается от прежних: она стандартизирована, модульна, быстрее возводится и проще модернизируется. Вместо монолитного бетона используются заводские сборные секции, которые доставляются на место и монтируются – подобно сегментам тоннелей.

Электроника теперь построена на цифровой архитектуре с программно-определяемыми системами. Связь осуществляется по защищенным оптоволоконным линиям с высокой пропускной способностью.

Системы жизнеобеспечения учитывают десятилетия технологического прогресса, а компоновка стала более эргономичной, обеспечивая быстрый доступ к оборудованию.

По данным ВВС США, все 450 новых шахт будут построены на тех же территориях, где находятся существующие. Ракета Sentinel уже прошла огневые испытания всех ступеней, а летные испытания намечены на 2027 год. Достижение начальной боевой готовности ожидается в начале 2030-х годов.

Ранее были названы пять военных самолетов, которые летают дольше всех.

Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
