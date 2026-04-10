Технологии

Глубина китайского подводного железнодорожного тоннеля побила рекорды

Китайский подводный железнодорожный тоннель , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 06:20 Фото: CMG
Строительство самого глубокого подводного тоннеля для высокоскоростной железной дороги в Китае вышло на новый этап: проходка достигла глубины 113 метров под морским дном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, это стало важной вехой в реализации проекта высокоскоростной линии Шэньчжэнь-Цзянмэнь.

Центральным объектом проекта является тоннель в устье Жемчужной реки – подводное сооружение, прокладываемое щитовым методом. Разработанная в Китае крупногабаритная тоннелепроходческая машина "Шэньцзян-1" продолжает круглосуточную работу.

За более чем четыре года непрерывной проходки машина продвинулась более чем на четыре километра и достигла глубины 113 метров, установив мировой рекорд для подводных железнодорожных тоннелей такого типа. Максимальная глубина составит 116 метров – уровень, на котором давление воды создает серьезнейшие инженерные сложности.

Маршрут тоннеля проходит через крайне сложные геологические структуры. Машине предстоит пересечь 13 различных слоев пород, пять типов комбинированной геологии и шесть тектонических разломов.

Ожидается, что новая линия значительно усилит транспортную сеть региона "Большого залива" (Гуандун – Гонконг – Макао), улучшит связанность городов и станет важным фактором экономической интеграции региона.

Ранее мы сообщали о том, что в шахтах Карагандинской области впервые за 8 лет обновляют электровозы.

Аксинья Титова
Читайте также
Инженеры показали, каким будет самый глубокий в мире автомобильный тоннель
06:36, 05 декабря 2025
Инженеры показали, каким будет самый глубокий в мире автомобильный тоннель
Подводные шумы обнаружили при поиске пропавшей субмарины
15:22, 21 июня 2023
Подводные шумы обнаружили при поиске пропавшей субмарины
Рекорд планеты: самый высокий небоскреб достигнет километра в высоту
02:59, 12 января 2026
Рекорд планеты: самый высокий небоскреб достигнет километра в высоту
Последние
Популярные
Читайте также
Буду писать свою историю: Махмудов высказался перед боем с Фьюри
05:24, Сегодня
Буду писать свою историю: Махмудов высказался перед боем с Фьюри
Определились четвертьфинальные пары "Мастерса" в Монте-Карло с участием Бублика
04:59, 10 апреля 2026
Определились четвертьфинальные пары "Мастерса" в Монте-Карло с участием Бублика
Топурия отреагировал на заявление Махачева о срыве боя: Он просто сбегает
04:15, 10 апреля 2026
Топурия отреагировал на заявление Махачева о срыве боя: Он просто сбегает
Главный тренер "Вашингтона" – о будущем Овечкина: Остаётся лишь качать головой
03:58, 10 апреля 2026
Главный тренер "Вашингтона" – о будущем Овечкина: Остаётся лишь качать головой
