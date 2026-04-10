Глубина китайского подводного железнодорожного тоннеля побила рекорды

Строительство самого глубокого подводного тоннеля для высокоскоростной железной дороги в Китае вышло на новый этап: проходка достигла глубины 113 метров под морским дном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, это стало важной вехой в реализации проекта высокоскоростной линии Шэньчжэнь-Цзянмэнь.

Центральным объектом проекта является тоннель в устье Жемчужной реки – подводное сооружение, прокладываемое щитовым методом. Разработанная в Китае крупногабаритная тоннелепроходческая машина "Шэньцзян-1" продолжает круглосуточную работу.

За более чем четыре года непрерывной проходки машина продвинулась более чем на четыре километра и достигла глубины 113 метров, установив мировой рекорд для подводных железнодорожных тоннелей такого типа. Максимальная глубина составит 116 метров – уровень, на котором давление воды создает серьезнейшие инженерные сложности.

Маршрут тоннеля проходит через крайне сложные геологические структуры. Машине предстоит пересечь 13 различных слоев пород, пять типов комбинированной геологии и шесть тектонических разломов.

Ожидается, что новая линия значительно усилит транспортную сеть региона "Большого залива" (Гуандун – Гонконг – Макао), улучшит связанность городов и станет важным фактором экономической интеграции региона.

