#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
473.13
554.08
6.13
Технологии

"Как у Сатурна": Япония планирует построить "кольцо" вокруг Луны

Космос, кольцо, Земля, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 07:58
Солнечная энергия зарекомендовала себя как один из важнейших источников возобновляемой энергии, особенно в таких странах, как Испания и Италия, где солнечных дней, как правило, больше, чем пасмурных, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Adevărul, кажется, что эта технология уже достигла максимального развития; но, как пишет El Economista, усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива и переходу на 100% возобновляемую энергию побуждают страны и компании сосредотачиваться на новых способах использования этих ресурсов.

Уже более десяти лет японская компания выдвигает план по созданию массивного пояса солнечных панелей вокруг экватора Луны. Проект, получивший название "Лунное кольцо", протянется на 10 900 километров и будет обеспечивать бесперебойную выработку солнечной энергии без проблем, связанных с погодой или темнотой, которые преследуют наземные солнечные электростанции.

Корпорация Shimizu утверждает, что солнечные панели, которые сейчас есть на Земле, вырабатывают лишь 20% энергии по сравнению с космическими аналогами.

На экваторе Луны нет атмосферы, блокирующей солнечный свет, нет облаков и нет ночи, а значит, система могла бы работать непрерывно, 24 часа в сутки.

Это могло бы избавить потребителей от необходимости сжигания угля, нефти или биомассы.

Ранее мы писали о том, что строительство самого глубокого подводного тоннеля для высокоскоростной железной дороги в Китае вышло на новый этап: проходка достигла глубины 113 метров под морским дном.

Читайте также
В Китае огромный горный хребет полностью покрыли солнечными батареями – невероятное видео сверху
16:17, 14 мая 2025
В Китае огромный горный хребет полностью покрыли солнечными батареями – невероятное видео сверху
Ветровые и солнечные электростанции построит Казахстан совместно с Китаем
12:35, 06 декабря 2024
Ветровые и солнечные электростанции построит Казахстан совместно с Китаем
Самрук-Энерго и China Energy построят солнечную и ветровую электростанции в Казахстане
12:00, 20 марта 2025
Самрук-Энерго и China Energy построят солнечную и ветровую электростанции в Казахстане
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина поздравила сборную Казахстана с выходом в решающий этап Billie Jean King Cup
09:07, Сегодня
Рыбакина поздравила сборную Казахстана с выходом в решающий этап Billie Jean King Cup
Казахстанский хоккеист приблизил свой клуб к полуфиналу плей-офф канадской лиги
08:43, Сегодня
Казахстанский хоккеист приблизил свой клуб к полуфиналу плей-офф канадской лиги
Овечкин забил 1006‑ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки
08:07, Сегодня
Овечкин забил 1006‑ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
00:45, 12 апреля 2026
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
