"Как у Сатурна": Япония планирует построить "кольцо" вокруг Луны

Солнечная энергия зарекомендовала себя как один из важнейших источников возобновляемой энергии, особенно в таких странах, как Испания и Италия, где солнечных дней, как правило, больше, чем пасмурных.

По данным газеты Adevărul, кажется, что эта технология уже достигла максимального развития; но, как пишет El Economista , усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива и переходу на 100% возобновляемую энергию побуждают страны и компании сосредотачиваться на новых способах использования этих ресурсов.

Уже более десяти лет японская компания выдвигает план по созданию массивного пояса солнечных панелей вокруг экватора Луны. Проект, получивший название "Лунное кольцо", протянется на 10 900 километров и будет обеспечивать бесперебойную выработку солнечной энергии без проблем, связанных с погодой или темнотой, которые преследуют наземные солнечные электростанции.

Корпорация Shimizu утверждает, что солнечные панели, которые сейчас есть на Земле, вырабатывают лишь 20% энергии по сравнению с космическими аналогами.

На экваторе Луны нет атмосферы, блокирующей солнечный свет, нет облаков и нет ночи, а значит, система могла бы работать непрерывно, 24 часа в сутки.

Это могло бы избавить потребителей от необходимости сжигания угля, нефти или биомассы.

