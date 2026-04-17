Ход бриллиантами: выпустили шахматы за 4 млн долларов
Уникальную новинку компания представила в рамках ежегодной выставки Watches & Wonders 2026 в Женеве, пишет Financial Times. Известно, что на разработку доски ушло более трех лет. В отделке шахмат использованы оникс, бриллианты и керамика.
Черно-белое основание украшено 516 бриллиантами общим весом 15,48 карата. Каждую фигуру рекомендуют носить в качестве самостоятельных украшений. Центральной фигурой стала основательница дома Chanel Габриэль Шанель в образе королевы. При этом в основе королев спрятаны часы.
"Повернув шляпу керамической фигурки с белым золотом, можно увидеть петлю, позволяющую победителю повесить свою королеву на цепочку", – говорится в публикации.
"Тут даже ипотеку взять не получится, чтобы позволить себе такие шахматы", – отреагировали в комментариях.
