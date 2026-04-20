Технологии

Впервые робот установил рекорд на полумарафоне, обогнав 12 тысяч человек – видео

забег в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 18:01 Фото: Youtube/CGTN Sports Scene
В Пекине (Китай) 19 апреля 2026 года состоялся полумарафон, 21 километр, в котором параллельно с людьми бежало более 300 роботов, сообщает Zakon.kz.

Победителем, в том числе и над людьми – 12 000 человек, стал китайский робот с автономной навигацией под названием Lightning (Молния), разработанный компанией Honor, более известной смартфонами и ноутбуками. Робот с легкостью преодолел трассу, финишировав за 50 минут и 26 секунд. Отметим, что на сегодняшний день самое быстрое время, показанное человеком, составляет 57 минут и 20 секунд – за это время угандиец Джейкоб Киплимо в марте в Лиссабоне пробежал полумарафон, пишет Newatlas.

Робот высотой 169 см обладает пиковым крутящим моментом в 400 Нм и оснащен системой жидкостного охлаждения, которая имеет каналы, проникающие глубоко внутрь двигателя, подобно капиллярам ​​для рассеивания тепла, а мощный жидкостный насос создает теплообменный поток. То есть он может бить рекорды, "не потея".

Автономные участники соревнований ориентировались на трассе с помощью навигационной спутниковой системы BeiDou и информации в режиме реального времени от сети 5G. А за человекоподобными роботами, управляемыми дистанционно, следовали команды. В общей сложности в гонке приняли участие более 100 групп, представивших свои беговые дорожки, три первых места заняли роботы, разработанные компанией Honor.

Мероприятие не обошлось и без инцидентов – даже победитель, лидировавший на протяжении всей гонки, столкнулся с ограждением и упал на заключительном отрезке трассы, но сотрудники были на месте, чтобы спасти его, и он продолжил гонку, установив рекорд. Другому роботу повезло меньше: он споткнулся на старте и буквально развалился на части.

Ранее в Китае на строительной площадке крупного резервуара для хранения химикатов робот с развитым интеллектом продемонстрировал способность работать на вертикальных металлических поверхностях.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
