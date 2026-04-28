Технологии

Юные инженеры из Астаны завоевали награду на международной олимпиаде по робототехнике

Награда на международной олимпиаде по робототехнике, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 11:27
Команда One-eleven из столичной общеобразовательной школы №111 стала призером международной олимпиады Fibonacci Eurasia Robot Olympiad (FIRO 2026), прошедшей в Анталье.

В категории FOOTBOT LEGO LEAGUE школьники были отмечены специальной наградой жюри ‒ Judges' Award, которая присуждается за инженерные решения, качество реализации и потенциал проекта.

В соревнованиях приняли участие сотни команд из почти 20 стран, что обеспечило высокий уровень конкуренции и сделало турнир одной из значимых площадок в сфере образовательной робототехники. Казахстанская делегация стала одной из крупнейших, подтвердив растущий интерес к STEM-направлениям и развитию инженерных компетенций среди школьников.

Команда One-eleven, в состав которой вошли ученики 7-го класса Салауат Табарак и Нуржан Мурат, работала под руководством наставника Ерлана Бадилова.

"Участники занимались разработкой, сборкой и программированием робота, а также тестированием его работы в условиях, приближенных к соревновательным", ‒ отметила директор школы Данара Джумартова.

Такой подход позволил команде продемонстрировать устойчивые результаты в ходе испытаний.

Важную роль в этой истории сыграла внешняя поддержка. Участие одного из ключевых участников ‒ Салауата ‒ стало возможным благодаря помощи компании "Alem Qutylys AQ", входящей в технологически ориентированный холдинг BI Group, который в рамках своей социальной деятельности реализует в том числе инициативы в сфере образования и развития инженерных навыков у молодежи.

"Школа №111 была построена нашей компанией в 2024 году, и мы по сей день сохраняем теплые отношения с ее руководством и учениками. Для нас поддержка подобных образовательных и инженерных проектов ‒ это инвестиция в будущее технологическое развитие страны. Сегодняшние школьники, работающие с робототехникой и инженерными задачами, формируют тот кадровый потенциал, который будет определять экономику завтрашнего дня", ‒ отметил генеральный директор "Alem Qutylys AQ" Алибек Омаров.

По словам Данары Джумартовой, вклад каждого участника был критически важен для итогового результата. В частности, Салауат отвечал за ключевую инженерную часть проекта ‒ сборку и настройку механики робота, а также его оптимизацию в процессе соревнований. Во время испытаний он оперативно устранял технические неисправности и адаптировал конструкцию под условия заданий.

"Благодаря его решениям команда смогла стабильно выполнять задачи и набрать достаточное количество баллов для призового результата", ‒ подчеркнула директор.

Она также отметила, что без внешней поддержки участие Салауата было бы затруднительным, что могло существенно повлиять на уровень подготовки команды и ее итоговое выступление.

По итогам соревнований лучшие команды получили возможность представить свои проекты на мировом этапе, который пройдет в Риме. Для школьников это шанс выйти на новый уровень, обменяться опытом с международным сообществом и продолжить развитие в инженерной сфере.

История команды One-eleven демонстрирует, как сочетание системной подготовки, личного вклада участников и своевременной поддержки позволяет школьникам достигать результатов на международной арене.

Фото: Alem Qutylys AQ

