16 из 16: школьники из Алматы не оставили шансов соперникам на международной олимпиаде
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Школьники специализированной школы-лицея №90 Алматы завоевали 16 медалей на международной олимпиаде FEMO (Future Intelligence Students Mathematics Olympiad), которая проходила с 30 мая по 1 июня 2026 года в Турции, сообщает Zakon.kz.
Известно, что ежегодно олимпиада объединяет представителей более 18 стран, среди которых Казахстан, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Россия, Великобритания, США, Беларусь, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Германия, Польша, Франция, Индонезия, Армения и Кипр.
В текущем учебном году в олимпиаде приняли участие более 6000 школьников. В финальный тур прошли 570 участников, а около 200 из них стали призерами.
Особую гордость вызывает выступление учащихся СШЛ №90.
"Все 16 участников школы вошли в число победителей и призеров, завоевав 6 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей".Пресс-служба акимата Алматы
Победители и призеры олимпиады FEMO:
3-й класс
- Дамирұлы Ади – серебро.
- Жаксылык Жангир – бронза.
4-й класс
- Анарбеков Алмат – золото.
- Туркибаев Жанибек – золото.
- Изимов Тимур – золото.
- Сапарбаев Даниал – серебро.
- Аязбаев Алихан – серебро.
- Жексенбиев Нурсултан – бронза.
- Мұқажан Сафина – бронза.
- Лесников Давид – бронза.
- Мамедалиев Диас – бронза.
- Калдыбаев Алихан – бронза.
5-й класс
- Мендыбаев Динмухамед – золото.
- Сағынбек Ескендір – золото.
- Кобеген Ансар – бронза.
6-й класс
- Елеусіз Дархан – золото.
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