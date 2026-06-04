16 из 16: школьники из Алматы не оставили шансов соперникам на международной олимпиаде

Школьники специализированной школы-лицея №90 Алматы завоевали 16 медалей на международной олимпиаде FEMO (Future Intelligence Students Mathematics Olympiad), которая проходила с 30 мая по 1 июня 2026 года в Турции, сообщает Zakon.kz.

Известно, что ежегодно олимпиада объединяет представителей более 18 стран, среди которых Казахстан, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Россия, Великобритания, США, Беларусь, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Германия, Польша, Франция, Индонезия, Армения и Кипр.

В текущем учебном году в олимпиаде приняли участие более 6000 школьников. В финальный тур прошли 570 участников, а около 200 из них стали призерами.

Особую гордость вызывает выступление учащихся СШЛ №90.