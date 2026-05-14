В США построили дом из соломы, названный "домом будущего"

Команда из Принстонского университета (США) построила домик, почти полностью сделанный из прессованной соломы, доказав, что сельскохозяйственный продукт можно использовать в качестве экологичного строительного материала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Antena3.ro, дело в том, что солома поглощает углерод, а не выделяет его в отличие от кирпича и бетона, на долю которых приходится около 40% глобальных выбросов CO₂.

Как считает профессор архитектуры Принстонского университета Пол Льюис, сказка "Три поросенка" не была написана с точки зрения экологического строительства.

В этой истории дом, построенный из соломы, рушится, как и деревянный дом, и только кирпичный остается невредимым, спасает жизни и побеждает злодея.

По мнению Льюиса, в наше время, когда планета нагревается из-за сжигания ископаемого топлива, мораль этой сказки должна стать прямо противоположной.

"Соломенный дом поглощает углерод; деревянный дом – это довольно хорошо, но кирпичный дом – это углеродная бомба, которая, по сути, приводит к климатической катастрофе", – объяснил он.

На данный момент соломенный дом – это скорее архитектурное творение, чем новый метод строительства, однако авторы проекта надеются, что в будущем ситуация изменится.

Долгосрочной целью является сделать солому такой же жизнеспособной, как кирпич или бетонные блоки, но для достижения этой цели необходимы дополнительные исследования.

