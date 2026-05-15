Технологии

Turkic AI: Токаев выступил с новой инициативой для тюркских государств

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 17:32
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран, сообщает Zakon.kz.

Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, глава государства подчеркнул, что нужны учебные центры и научные учреждения, готовящие специалистов для сферы образования и науки.

"Очень важны обмен опытом, совместная подготовка кадров и внедрение передовых технологий. Поэтому предлагаю создать Сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран".Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что в Казахстане планируется открыть технологическое учебное заведение нового формата – Университет искусственного интеллекта:

"Мы готовы выделить специальные гранты для обучения граждан тюркских государств в этом высшем учебном заведении".

Также глава государства считает целесообразным ежегодно организовывать научно-технологическую олимпиаду среди молодежи тюркских стран в области программирования, искусственного интеллекта и передовых цифровых технологий.

По его словам, финансовую поддержку в реализации этих инициатив мог бы оказать Тюркский инвестиционный фонд.

"В этом году Фонд перешел к формату работы по конкретным проектам. Уставный капитал достиг 600 миллионов долларов. Его можно увеличить. Это стратегический ресурс, имеющий особое значение. Поэтому мы рассчитываем на то, что Фонд будет оказывать поддержку всем стартапам и примет активное участие в реализации инфраструктурных проектов. Фонд должен функционировать полноценно. Призываю государства-члены оперативно реализовать эту задачу".Касым-Жомарт Токаев

В продолжении Токаев уточнил, что сейчас в каждой стране есть технопарки для IT-проектов.

"Я предлагаю открыть совместный центр IT-хабов государств-членов Тюркского совета. Центру можно присвоить наименование Turkic AI. Совместный хаб, который можно было бы разместить в центре Alem.ai, несомненно, будет способствовать продвижению наших общих интересов".Касым-Жомарт Токаев

Токаев предложил создать Совет по кибербезопасности ОТГ

Ранее Токаев заявил, что сегодня Туркестан – это удивительный город, сочетающий в себе дух старины и современные инновации.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
