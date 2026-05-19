В Китае за пять дней построили уникальный 26-этажный дом

В большинстве стран мира строительство высотного здания – весьма медленный процесс. Бетон заливается этаж за этажом. Строители сменяют друг друга в течение нескольких месяцев, устанавливая проводку, воздуховоды и окна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, строительство башни среднего размера в Лондоне или Нью-Йорке обычно занимает три года от начала строительства до ввода в эксплуатацию.

В уезде Сянъинь провинции Хунань (Китай) в январе 2024 года на строительную площадку прибыла бригада из примерно 100 рабочих с передвижным и башенным кранами. Подъехали грузовики, перевозившие, судя по всему, негабаритные контейнеры.

Каждый контейнер был 12 метров в длину, 3 метра в высоту и 2,4 метра в ширину. Рабочие подняли их на место и скрепили болтами, укладывая контейнеры один на другой. Заливки бетона, кладки и сварочные работы на площадке не проводились.

7 января 2024 года был установлен первый модуль. Пять дней спустя, 11 января, на участке стояла полностью собранная 26-этажная жилая башня. Здание, получившее название Jingdu Holon Building, не было просто каркасом. Электричество и водоснабжение были готовы к подключению.

Застройщиком этого строения стала компания Broad Group Holon. Таким необычным способом она возвела 14 тыс. кв. метров жилой площади. Внутри 208 квартир уже были меблированы и отделаны. Такая скорость сделала проект ярким примером на мировом рынке модульного строительства, объем которого составляет 95 миллиардов долларов США в год.

Каждый модуль представляет собой сборный модуль из нержавеющей стали. На заводе рабочие устанавливают электропроводку, трубопроводы системы кондиционирования и внутреннюю отделку, после чего модуль загружают на грузовик с платформой.

Согласно данным, опубликованным французским Институтом модульного строительства, производственная линия может выпускать один модуль каждую 21 минуту.

