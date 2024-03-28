Встречи Токаева в Китае, вода топит поселки и города, казахстанцы дарят мошенникам миллиарды: итоги дня

Президент Казахстана находится с официальным визитом в Китае, где уже провел несколько полезных встреч, города и поселки страны топят талые воды, казахстанцы подарили мошенникам 4 млрд тенге только за два месяца. Об этих и других важных новостях – в обзоре Zakon.kz.

Официальные новости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 марта 2024 года находится с официальным визитом в Китае. В этот день он принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань.

Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя. Приветствуя участников мероприятия, Токаев отметил важную роль данной платформы в качестве центра диалога и международного сотрудничества на фоне беспрецедентной глобальной неопределенности, подпитываемой геополитической турбулентностью и экономическими потрясениями.

Кроме того, он назвал перспективные направления сотрудничества с Китаем.

Токаев также провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи и с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом.

Президент РК встретился и с Пан Ги Муном, назвав его одним из лучших генсекретарей ООН.

Казахстан и Узбекистан взаимно упростят порядок пребывания граждан

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана об условиях взаимных поездок граждан.

Протоколом предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан сторон на их территориях без регистрации в компетентных органах, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы государства стороны.

Таким образом, оба государства увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории другого с пяти до 30 календарных дней без временной регистрации.

Документ направили на подпись президенту.

Асхат Оралов получил должность в Администрации президента

Бывший министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов получил должность в Администрации президента РК. Он назначен государственным инспектором АП.

Информацию о новой должности экс-министра культуры и спорта подтвердили в пресс-службе Акорды.

Новости Казахстана

Организации для дополнительного образования детей появятся во всех населенных пунктах страны

Министерство просвещения подготовило поправки в гарантированный государственный норматив сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов.

В частности, в норматив добавлен пункт, предусматривающий, что в каждом населенном пункте для удовлетворения потребности обучающихся и воспитанников, их родителей (законных представителей) в получении дополнительного образования гарантируется функционирование государственной организации дополнительного образования.

Это дополнение вносится в рамках реализации права детей на равный доступ к дополнительному образованию.

Новые требования для мопедистов хотят внедрить в Казахстане



Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Сената рассказал о планах по ужесточению правил управления мопедами.

По его словам, сейчас МВД разрабатывает второй пакет поправок, после принятия которого будет урегулирован порядок передвижения водителей мопедов.

"Все мопеды, вне зависимости от объема двигателя, будут отнесены к транспортным средствам, и для того, чтобы ими управлять, нужно будет водительское удостоверение категории "А1", возраст 16. Соответственно, эти все мопеды мы будем ставить на учет и регистрировать", – заявил вице-министр.

На сегодня, по его словам, эти водители практически никакой ответственности не несут.

Мошенники обманули казахстанцев почти на 4 млрд тенге за два месяца

Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай сообщил, что за два месяца 2024 года мошенники обманули казахстанцев на 4 млрд тенге.

За этот срок зарегистрировано более 3 тыс. случаев интернет-мошенничества.

"Сейчас возможно в онлайн-режиме получить как государственные, так и банковские и иные услуги. К сожалению, этим активно пользуются мошенники. Самым распространенным способом остается интернет-торговля", – сказал спикер.

Дело Айкоркем: приговор военнослужащему изменили на обвинительный

Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК пересмотрела дело о гибели 4-летней Айкоркем, скончавшейся во время январских событий.

15 ноября 2023 года суд первой инстанции в Алматы оправдал подсудимого за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

По протесту Главной военной прокуратуры дело пересмотрели в Астане, рассмотрение, как и в первой инстанции, проходило в закрытом режиме, под грифом "секретно".



Судебной коллегией установлено: вина осужденного доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.

Вынесен новый обвинительный приговор, которым военнослужащий признан виновным по ст. 451 ч. 2 п. 1 УК и осужден к семи годам лишения свободы.

Происшествия

Режим ЧС объявили в Аркалыке и двух районах Костанайской области

Костанайская область в некоторых районах в последние дни уходит под воду. В регионе развернуты масштабные спасательные операции. Из-за этого в одном городе и двух районах объявили чрезвычайную ситуацию.

Так, режим ЧС объявлен в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах.

По состоянию на 28 марта в Костанайской области спасли 434 человека:

в Аркалыке – 307 человек;



в Амангельдинском районе – 37 человек;

в Жангельдинском районе – 90 человек.

Ночью 28 марта в регионе провели спасательную операцию по эвакуации жителей сел Кызыл Жулдыз, Екидын, Аккысы, Кызылжулдыз и девяти зимовок. На вертолетах пострадавших от паводков доставили в эвакуационные пункты Аркалыка.

Еще одно село в Казахстане осталось под водой

Акимат Улытауской области 28 марта распространил информационное сообщение о паводковой ситуации в населенном пункте Талдысай.

По данным областного акимата, в 70 км от села Улытау, в населенном пункте Талдысай, произошло подтопление восьми частных домов, уровень воды достигал 50 см. Причина – интенсивное снеготаяние и поднятие грунтовых вод.

"Силами сотрудников местных исполнительных органов, департамента по ЧС и департамента полиции (30 человек и шесть единиц техники) в поселке Жезды эвакуированы 20 человек (из них пятеро детей и семь женщин)", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что из поселка Жезды выведены в безопасное место 81 голова КРС и 20 голов МРС.

Река затопила главную улицу в Актобе

Актобе не справляется с потоком воды, обрушившимся на город с наступлением весны. Сегодня затопило одну из важных дорог в городе. Улица Маншук Маметовой оказалась под водой.

"В результате скопления льда и повышения уровня воды в реке Саздинка в Актобе произошел перелив через автомобильный мост по ул. Сеитова на проезжую часть ул. Маметовой в районе торгового дома "Керуен сити", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Специалисты подчеркнули, что спецслужбы ведут работы по перекрытию направления воды на улицу.

Всего задействовано порядка 1 тыс. сотрудников и около 200 единиц техники.



Река затопила мост в Кокшетау

В Кокшетау из-за талых вод поднялся уровень воды в реке Кылшакты, и она затопила автодорожный мост.

По информации городского акимата, утром 28 марта произошел перелив воды через мост около средней школы №12. Это привело к затоплению нескольких близлежащих построек. Сейчас ведутся соответствующие работы, уровень реки взят под контроль, мост временно закрыт.

"На месте проводятся противопаводковые мероприятия, где принимает участие 41 человек личного состава, задействованы девять мотопомп ДЧС Акмолинской области, а также 13 человек, семь единиц инженерной техники от местных исполнительных органов. Также к работе привлечены 50 курсантов Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина", – говорится в сообщении.

Паводки в двух районах ЗКО

В ДЧС Западно-Казахстанской области сообщили, что в результате интенсивного таяния снега и сильных осадков затопило 432 дома.

"Критическая ситуация сложилась в Сырымском и Каратобинском районах. Подъем реки Оленты в Сырымском районе привел к затоплению жилых домов в деревнях Оленты, Жымпиты и Булдырты. Кроме того, в пяти населенных пунктах Сырымского района отключили сотовую связь из-за аварийного отключения электросети. В настоящее время ведутся восстановительные работы", – говорится в сообщении ДЧС.

В деревнях Жымпиты, Булдырты и Оленты Сырымского района тех, чьи дома затоплены, перевезли к родным. Для стабилизации ситуации в трех селах из Алматы прибыли 50 военнослужащих.

Также в Каратобском районе река Жаксыбай затопила дома в селе Коржын. Жителей перевезли в школы.

Акимы получили строгий выговор из-за паводков



С наступлением весны на Казахстан обрушились паводки. Не все области страны могут похвастаться успехами борьбы с природной стихией. К примеру, 27 марта 2024 года акиму Уральска объявили строгий выговор. На следующий день наказали трех акимов в Павлодарский области.

28 марта аким Павлодарской области Асаин Байханов напомнил, что ранее предупреждал всех акимов о персональной ответственности за своевременный вывоз снега и недопущение подтопления жилых домов.

Однако, как отметил глава области, не все акимы вняли этому поручению и не провели на должном уровне необходимые противопаводковые мероприятия.



"Наиболее неудовлетворительной считаю работу акимов Павлодарского района, района Теренколь, а также города Аксу. За слабый контроль при проведении противопаводковых мероприятий им объявлен строгий выговор", – сказал он.

Также он добавил, что поручил все противопаводковые мероприятия перевести на круглосуточный режим с ежечасным отчетом о текущей ситуации.

Спорт

Теннисист Курмангалиев стал победителем турнира в Ливане



В Бейруте (Ливан) проходит Международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender 2024. Во второй день соревнований казахстанские спортсмены завоевали четыре медали, среди которых одно "золото" в активе Алана Курмангалиева.

Молодой карагандинский теннисист Алан Курмангалиев не имел себе равных в возрастной категории до 17 лет, заняв первое место в личном разряде.

Помимо Алана, призерами ливанских состязаний стал еще ряд казахстанцев. В копилку нашей команды поступило три медали бронзового достоинства:

Арнур Оралханов/Жанерке Кошкумбаева – до 19 лет, смешанный разряд;



Нурислам Касым – до 17 лет, личный разряд;

Нурдаулет Азаматулы – до 13 лет, личный разряд.

Наставник "Барселоны" подал в суд на журналиста

Главный тренер каталонского футбольного клуба "Барселона" Хави будет судиться с испанским журналистом Мануэлем Жабуа из-за обвинений в клевете.

Основанием для судебного иска стало высказывание корреспондента Мануэля Жабуа, который якобы отправлял неприятные сообщения в адрес Хави.

Инцидент начался в ноябре 2023 года, когда другой журналист Рамон Беса опубликовал материал, где назвал каталонский клуб "клоунами Европы" после поражения на групповом этапе Лиги чемпионов от донецкого "Шахтера" – 0:1.

Спустя время, подхватив материал своего коллеги, Мануэль Жабуа заявил, что тренер "Барсы" ранее отправлял ему "непристойные сообщения".

Чтобы разобраться во всей этой ситуации, наставник "блауграны" обратился в суд, посчитав эти заявления абсолютно ложными и оскорбляющими его честь.