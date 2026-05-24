Вместо бетона: запрещенный почти век материал возвращается в строительство

Международный совет по строительным нормам недавно одобрил включение конопляно-известковых строительных материалов в Международный строительный кодекс для жилых зданий 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, промышленная культура, выращивание которой было ограничено почти столетие, возвращается в строительный сектор в качестве одобренного теплоизоляционного материала для зданий.

Этот материал сочетает в себе внутреннюю древесную сердцевину конопляных растений с известковым связующим для создания ненесущих стеновых заполнений.

Это официальное обновление позволяет строителям использовать этот материал в жилых зданиях во многих штатах США без необходимости получения специальных инженерных разрешений.

До этого обновления нормативных актов подрядчики сталкивались со значительными юридическими и административными препятствиями при использовании материалов на основе конопли.

Фактически, это растение было запрещено в Соединенных Штатах почти 90 лет, поскольку федеральные законы не различали промышленную коноплю от сортов каннабиса, содержащих высокие уровни психоактивных веществ.

Полученный композитный материал обладает теплоизоляционными свойствами, которые могут быть в 15 раз выше, чем у стандартного бетона. Такая тепловая эффективность помогает стабилизировать температуру внутри помещений, снижая скорость теплопередачи через наружные стены дома.

Этот материал также обладает специфическими влагоотводящими свойствами, известными как гигроскопическое поведение. Открытая пористая структура позволяет стенам поглощать водяной пар из помещений в периоды высокой влажности и выделять его, когда воздух становится сухим.

Благодаря воздухопроницаемости предотвращается скопление жидкой воды внутри стеновой конструкции. Устраняя задержку влаги, химический состав известкового связующего естественным образом препятствует росту плесени и отпугивает насекомых.

