Токаев заявил о рекордных показателях в строительстве, АПК и фармацевтике

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента, напомнил, что в Казахстане были приняты принципиально новые Строительный и Водный кодексы, сообщает Zakon.kz.

Эти документы, как отметил президент, имеют особое значение для регулирования отраслей стратегической важности.

"В прошлом году в Казахстане было построено более 20 миллионов квадратных метров жилья. Это также самый высокий показатель в нашей истории. Самое главное заключается в том, что тысячи семей обрели собственные дома и квартиры". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, наряду с благоустройством городов последовательно повышается качество жизни в сельской местности. В текущем году планируется завершить 12 крупных проектов, что позволит обеспечить чистой питьевой водой свыше полумиллиона человек в сельской местности.

"Беспрецедентную по масштабу государственную поддержку получили сельхозпроизводители. В прошлом году на льготное финансирование агропромышленного комплекса был привлечен один триллион тенге кредитных ресурсов. Фермеры впервые получили доступ к "длинным" деньгам под пять процентов годовых, что способствовало существенной модернизации сельскохозяйственной отрасли. Благодаря этим мерам валовая продукция АПК достигла почти десяти триллионов тенге, а экспорт вырос в 1,3 раза, достигнув самого высокого за последнее десятилетие показателя в 7 миллиардов долларов". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что динамично развиваются высокотехнологические отрасли, есть достижения и в отечественной фармацевтике.

"По оценке Всемирной организации здравоохранения, Казахстан стал первой страной в СНГ по уровню доверия к фармацевтической индустрии. Объем рынка лекарств и медикаментов превысил триллион тенге, а иностранные инвестиции в отрасль за последние три года выросли более чем в три раза". Касым-Жомарт Токаев

Однако, как заявил президент, "мы не можем довольствоваться этими результатами".

"Перед нами стоят сложные задачи, и мы обязательно должны достичь поставленных целей". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства анонсировал увеличение поступлений в бюджет за счет новых производств.