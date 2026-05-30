В Китае воздвигли авангардный горизонтальный небоскреб

Большинство небоскребов спроектированы так, что с каждым этажом они становятся все выше. В китайском Чунцине один из самых впечатляющих проектов высотных зданий ломает это представление.

Как пишет ECOticias, подвесная конструкция The Crystal в жилом комплексе Raffles City Chongqing длиной около 300 метров, и шириной – 32 метра, буквально "застыла" в воздухе в горизонтальном положении.

Здание возвышается над четырьмя башнями высотой около 256 метров и соединено с двумя соседними башнями консольными мостами. Проще говоря, консоль – это выступающая часть, что-то вроде балкона, поддерживающая структуру.

Чунцин – не самое спокойное место для подобного эксперимента. По данным переписи 2023 года, население муниципалитета составляло 31,91 миллиона человек, а проект расположен в месте слияния рек Янцзы и Цзялин.

Комплекс Raffles City Chongqing был спроектирован архитектурным бюро Safdie Architects, возглавляемым Моше Сафди и известным своими крупными проектами, такими как Marina Bay Sands в Сингапуре.

Для обеспечения большей безопасности и контроля над процессом, бригады не собирали каждую деталь высоко над Чунцином. Компания CapitaLand заявляет, что три средние секции были построены на земле и подняты на место с помощью гидравлических подъемных механизмов, которые работают как мощные синхронизированные подъемные системы.

Горизонтальный небоскреб весит около 13 200 тонн. Представьте, что вы поднимаете в воздух огромную часть здания, а затем выравниваете ее с опорами башни на высоте сотен метров над транспортным потоком, ветром и речным туманом. Вот в чем заключалась сложность.

Внешняя сторона здания The Crystal облицована примерно 3000 стеклянными панелями и около 5000 алюминиевыми панелями. По словам архитекторов из Safdie Architects, навесная стена интегрирована в складной несущий каркас, что и придает зданию вытянутый, многогранный вид.

Комплекс Crystal – это не просто захватывающий аттракцион со стеклянным полом. По словам архитекторов из Safdie Architects, он включает в себя обеденные зоны, бары, помещения для мероприятий, лобби отеля, сады и закрытый клуб для членов с 50-метровым бассейном-инфинити.

Компания CapitaLand указала расходы на разработку проекта в размере 24 миллиардов юаней.

