#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Технологии

В Китае воздвигли авангардный горизонтальный небоскреб

Небоскреб в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 02:59 Фото: WAA
Большинство небоскребов спроектированы так, что с каждым этажом они становятся все выше. В китайском Чунцине один из самых впечатляющих проектов высотных зданий ломает это представление, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ECOticias, подвесная конструкция The Crystal в жилом комплексе Raffles City Chongqing длиной около 300 метров, и шириной – 32 метра, буквально "застыла" в воздухе в горизонтальном положении.

Здание возвышается над четырьмя башнями высотой около 256 метров и соединено с двумя соседними башнями консольными мостами. Проще говоря, консоль – это выступающая часть, что-то вроде балкона, поддерживающая структуру.

Чунцин – не самое спокойное место для подобного эксперимента. По данным переписи 2023 года, население муниципалитета составляло 31,91 миллиона человек, а проект расположен в месте слияния рек Янцзы и Цзялин.

Комплекс Raffles City Chongqing был спроектирован архитектурным бюро Safdie Architects, возглавляемым Моше Сафди и известным своими крупными проектами, такими как Marina Bay Sands в Сингапуре.

Для обеспечения большей безопасности и контроля над процессом, бригады не собирали каждую деталь высоко над Чунцином. Компания CapitaLand заявляет, что три средние секции были построены на земле и подняты на место с помощью гидравлических подъемных механизмов, которые работают как мощные синхронизированные подъемные системы.

Горизонтальный небоскреб весит около 13 200 тонн. Представьте, что вы поднимаете в воздух огромную часть здания, а затем выравниваете ее с опорами башни на высоте сотен метров над транспортным потоком, ветром и речным туманом. Вот в чем заключалась сложность.

Внешняя сторона здания The Crystal облицована примерно 3000 стеклянными панелями и около 5000 алюминиевыми панелями. По словам архитекторов из Safdie Architects, навесная стена интегрирована в складной несущий каркас, что и придает зданию вытянутый, многогранный вид.

Комплекс Crystal – это не просто захватывающий аттракцион со стеклянным полом. По словам архитекторов из Safdie Architects, он включает в себя обеденные зоны, бары, помещения для мероприятий, лобби отеля, сады и закрытый клуб для членов с 50-метровым бассейном-инфинити.

Компания CapitaLand указала расходы на разработку проекта в размере 24 миллиардов юаней.

Ранее сообщалось о том, что Саудовская Аравия снова вложилась в "Зеркальную линию".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Небо, облака, крыша здания
02:59, 12 января 2026
Рекорд планеты: самый высокий небоскреб достигнет километра в высоту
Снимок объектов из космоса
08:31, 29 мая 2025
Опубликованы свежие спутниковые снимки горизонтального небоскреба "Зеркальная линия"
Строительство небоскреба
07:32, 05 августа 2025
Спутниковые снимки засекли строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба "Зеркальная линия"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бибисара Асаубаева уступила лидерство на турнире Norway Chess после пятого тура
01:48, 31 мая 2026
Бибисара Асаубаева уступила лидерство на турнире Norway Chess после пятого тура
Бивол успешно вернулся на ринг и защитил чемпионские пояса в бою с Эйфертом
01:04, 31 мая 2026
Бивол успешно вернулся на ринг и защитил чемпионские пояса в бою с Эйфертом
Узбекский боксёр Шехов выиграл бой за статус обязательного претендента WBA
00:27, 31 мая 2026
Узбекский боксёр Шехов выиграл бой за статус обязательного претендента WBA
Обыгравший &quot;Кайрат&quot; в общем этапе &quot;Арсенал&quot; уступил ПСЖ в финале Лиги чемпионов
00:09, 31 мая 2026
Обыгравший "Кайрат" в общем этапе "Арсенал" уступил ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: