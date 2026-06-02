Технологии

На китайском Хайнане воздвигли футуристичный музей с необычным фасадом

Музей науки Хайнаня в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 06:25 Фото: Arch Exist
В китайском городе Хайкоу, на острове Хайнань, недавно завершилось строительство Музея науки Хайнаня. Он представляет собой впечатляющий культурно-образовательный центр площадью 46 528 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, проект, разработанный ведущим архитектором Ма Яньсун из MAD Architects, расположен на границе Национальный водно-болотный парк реки Уюань.

Снаружи здание похоже на мягкое облако, застывшее над землей. Его фасад собран из 843 панелей из армированного стекловолокном пластика, каждая из которых специально спроектирована с учетом тропического климата Хайнаня. Серебристая оболочка отражает окружающий мир и постоянно меняется в зависимости от освещения и движения облаков.

Основную нагрузку конструкции принимают на себя три массивных бетонных ядра. Благодаря этому выставочные пространства удалось освободить от внутренних колонн, создав длинные и непрерывные галереи. Такое инженерное решение также позволило вынести часть объема здания консольно над зеркальными водоемами и крытой площадью.

Под этим навесом образовалась серия общественных пространств, открытых для всех желающих.

Музей в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 06:25

Фото: Arch Exist

Внутри музея расположены планетарий, кинотеатр с гигантским экраном, выставочные зоны и открытые учебные участки с ландшафтным оформлением, посвященные местным видам растений и природным явлениям.

Маршрут посетителей организован необычным образом. Сначала их поднимают на лифте на верхний уровень экспозиции, после чего они постепенно спускаются по широкой плавной рампе, которая спиралью обвивает центральный атриум.

Ранее в Китае воздвигли авангардный горизонтальный небоскреб.

Аксинья Титова
Карлос Алькарас тренируется одной рукой из-за травмы запястья (видео)
06:21, Сегодня
Карлос Алькарас тренируется одной рукой из-за травмы запястья (видео)
Умар Нурмагомедов и Дэвид Мартинес подерутся в со-главном бою UFC Abu Dhabi
05:51, Сегодня
Умар Нурмагомедов и Дэвид Мартинес подерутся в со-главном бою UFC Abu Dhabi
Сергей Павлович оценил шансы стать чемпионом UFC и высказался о реванше с Волковым
05:22, Сегодня
Сергей Павлович оценил шансы стать чемпионом UFC и высказался о реванше с Волковым
Джон Макинрой высказался о решении Серены Уильямс вернуться в теннис
04:49, 02 июня 2026
Джон Макинрой высказался о решении Серены Уильямс вернуться в теннис
