На китайском Хайнане воздвигли футуристичный музей с необычным фасадом

В китайском городе Хайкоу, на острове Хайнань, недавно завершилось строительство Музея науки Хайнаня. Он представляет собой впечатляющий культурно-образовательный центр площадью 46 528 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, проект, разработанный ведущим архитектором Ма Яньсун из MAD Architects, расположен на границе Национальный водно-болотный парк реки Уюань.

Снаружи здание похоже на мягкое облако, застывшее над землей. Его фасад собран из 843 панелей из армированного стекловолокном пластика, каждая из которых специально спроектирована с учетом тропического климата Хайнаня. Серебристая оболочка отражает окружающий мир и постоянно меняется в зависимости от освещения и движения облаков.

Основную нагрузку конструкции принимают на себя три массивных бетонных ядра. Благодаря этому выставочные пространства удалось освободить от внутренних колонн, создав длинные и непрерывные галереи. Такое инженерное решение также позволило вынести часть объема здания консольно над зеркальными водоемами и крытой площадью.

Под этим навесом образовалась серия общественных пространств, открытых для всех желающих.

Фото: Arch Exist

Внутри музея расположены планетарий, кинотеатр с гигантским экраном, выставочные зоны и открытые учебные участки с ландшафтным оформлением, посвященные местным видам растений и природным явлениям.

Маршрут посетителей организован необычным образом. Сначала их поднимают на лифте на верхний уровень экспозиции, после чего они постепенно спускаются по широкой плавной рампе, которая спиралью обвивает центральный атриум.

