В Азии планируют построить полуторакилометровый лайнер-город на 80 тысяч человек

В Индонезии планируют воздвигнуть плавучий город, который сможет перевозить 80 тыс. человек по всему миру. Это более чем в восемь раз больше, чем число пассажиров на самом крупном в мире круизном судне Star of the Seas компании Royal Caribbean, сообщает Zakon.kz.

Как передает Лайфхакер, воплотить проект в жизнь планирует компания Freedom Cruise Line International . Судно будет называться Freedom Ship, что можно перевести как "Корабль свободы" или просто "Свобода".

Фото: Tangram 3DS

Лайнер длиной около 1,5 километра, шириной около 243 метров и высотой в 30 палуб задуман как полноценный плавучий город: на его борту разместятся исследовательская больница, школы, отели, магазины, клубы, рестораны, музеи, концертный зал, аквапарк и даже стадион на 15 тысяч зрителей. Ожидается, что его строительство обойдется примерно в 16 миллиардов долларов.

На борту предусмотрено место примерно для 50 тыс. постоянных жителей с собственными "квартирами", а также 10 тыс. туристов и 20 тыс. членов экипажа.

Freedom Ship будет раз в несколько лет обходить Землю со скоростью около семи узлов. Из‑за гигантских размеров судно не сможет заходить в порты и будет постоянно находиться в международных водах, а пассажиров и грузы на берег будут доставлять паромы.

Фото: Tangram 3DS

Дедлайны строительства пока не раскрываются, поэтому не исключено, что проект так и останется на чертежах.

Ранее мы сообщали, что в Китае воздвигли авангардный горизонтальный небоскреб.