Германия и Франция остановили проект перспективного истребителя из-за разногласий
Как пишет Naked Science, грандиозный европейский проект создания истребителя нового поколения, который долгие годы считался флагманом оборонной интеграции Европы, похоже, подошел к своему бесславному финалу. Франко-германская программа фактически развалилась из-за непримиримых разногласий.
По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Франции Эммануэля Макрона фактически прекратить реализацию проекта NGF.
Источники в правительстве ФРГ утверждают, что руководители двух стран пришли к выводу: компании Dassault Aviation и Airbus, отвечающие за разработку самолета, так и не смогли договориться по принципиальным вопросам его создания.
Программа FCAS была запущена в 2017 году с амбициозной целью – создать к 2040 году единую европейскую авиационную систему нового поколения, которая должна была заменить французские истребители Rafale и немецкие Eurofighter Typhoon.
По мнению канцлера Фридриха Мерца, главная проблема заключается не в политике и не в промышленной конкуренции, а в том, что военные требования Парижа и Берлина оказались несовместимыми.
Франции необходим самолет, который сможет нести ядерное оружие; базироваться на авианосцах и выполнять задачи, связанные с французской стратегией глобального военного присутствия.
Для Германии же подобные возможности не являются приоритетными. По сути, Берлин все чаще воспринимал NGF как самолет, создаваемый под нужды Франции, а не как действительно совместную разработку.
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