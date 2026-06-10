Германия и Франция остановили проект перспективного истребителя из-за разногласий

Франция и Германия не смогли согласовать ключевые требования к перспективному самолету New Generation Fighter (NGF), являвшемуся центральным элементом программы Future Combat Air System (FCAS), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, грандиозный европейский проект создания истребителя нового поколения, который долгие годы считался флагманом оборонной интеграции Европы, похоже, подошел к своему бесславному финалу. Франко-германская программа фактически развалилась из-за непримиримых разногласий.

По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung , канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Франции Эммануэля Макрона фактически прекратить реализацию проекта NGF.

Источники в правительстве ФРГ утверждают, что руководители двух стран пришли к выводу: компании Dassault Aviation и Airbus, отвечающие за разработку самолета, так и не смогли договориться по принципиальным вопросам его создания.

Программа FCAS была запущена в 2017 году с амбициозной целью – создать к 2040 году единую европейскую авиационную систему нового поколения, которая должна была заменить французские истребители Rafale и немецкие Eurofighter Typhoon.

По мнению канцлера Фридриха Мерца, главная проблема заключается не в политике и не в промышленной конкуренции, а в том, что военные требования Парижа и Берлина оказались несовместимыми.

Франции необходим самолет, который сможет нести ядерное оружие; базироваться на авианосцах и выполнять задачи, связанные с французской стратегией глобального военного присутствия.

Для Германии же подобные возможности не являются приоритетными. По сути, Берлин все чаще воспринимал NGF как самолет, создаваемый под нужды Франции, а не как действительно совместную разработку.

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