#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Технологии

Германия и Франция остановили проект перспективного истребителя из-за разногласий

Истребитель, военная техника, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 06:58 Фото: Dassault Aviation
Франция и Германия не смогли согласовать ключевые требования к перспективному самолету New Generation Fighter (NGF), являвшемуся центральным элементом программы Future Combat Air System (FCAS), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, грандиозный европейский проект создания истребителя нового поколения, который долгие годы считался флагманом оборонной интеграции Европы, похоже, подошел к своему бесславному финалу. Франко-германская программа фактически развалилась из-за непримиримых разногласий.

По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Франции Эммануэля Макрона фактически прекратить реализацию проекта NGF.

Источники в правительстве ФРГ утверждают, что руководители двух стран пришли к выводу: компании Dassault Aviation и Airbus, отвечающие за разработку самолета, так и не смогли договориться по принципиальным вопросам его создания.

Программа FCAS была запущена в 2017 году с амбициозной целью – создать к 2040 году единую европейскую авиационную систему нового поколения, которая должна была заменить французские истребители Rafale и немецкие Eurofighter Typhoon.

По мнению канцлера Фридриха Мерца, главная проблема заключается не в политике и не в промышленной конкуренции, а в том, что военные требования Парижа и Берлина оказались несовместимыми.

Франции необходим самолет, который сможет нести ядерное оружие; базироваться на авианосцах и выполнять задачи, связанные с французской стратегией глобального военного присутствия.

Для Германии же подобные возможности не являются приоритетными. По сути, Берлин все чаще воспринимал NGF как самолет, создаваемый под нужды Франции, а не как действительно совместную разработку.

Ранее сообщалось, что в Азии планируют построить полуторакилометровый лайнер-город на 80 тысяч человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Франция, самолет, крушение
19:06, 05 июля 2025
Во Франции разбился самолет
Германия
07:47, 28 мая 2024
Фотография первых леди Германии и Франции вызвала общественный резонанс
самолет с туристами упал во Франции
23:38, 27 июня 2025
Самолет с туристами упал во Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Умар Нурмагомедов
14:23, Сегодня
Бой Нурмагомедова в UFC отменён: возможны другой соперник и дата
Белорусский защитник Юденков попрощался с &quot;Атырау&quot;
14:02, Сегодня
Белорусский защитник Юденков попрощался с "Атырау"
Прогноз матча Бублик - Штруфф в Штутгарте
13:42, Сегодня
Эксперт дал прогноз на исход стартового матча Александра Бублика в Штутгарте
Гулайым Рахмонова
13:14, Сегодня
"Процесс развода не завершён": жена Шавката Рахмонова сделала новое заявление
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: