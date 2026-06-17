#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Технологии

Человекоподобные роботы на коленях просят милостыню в Китае

робот попрошайничает на улице, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 18:04 Фото: Facebook/BRICS News
В Сети распространяют видео из Китая, на которых роботы на улице стоят на коленях и просят милостыню, сообщает Zakon.kz.

Недавно в городах Фучжоу, Пекин, Чэнду и других на тротуарах появились человекоподобные роботы, которые кланяются со сложенными руками, показывают на лежащий рядом QR-код и произносят: "У меня нет денег на зарядку батареи" или "Отчаянно нуждаюсь в оплате за электричество".

Это "роботизированное попрошайничество" вызвало бурные дискуссии в интернете. Одни сочли сцену юмористической: "Бездомные начали использовать андроидов вместо себя", другие выразили беспокойство: "Даже у попрошаек роботы скоро отнимут "работу". Кто-то увидел в этом философский подтекст: роботы, просящие милостыню на улице, могут быть художественной импровизацией, призванной высмеять или отразить все более абсурдные отношения между искусственным интеллектом и людьми. "Срочная новость: ИИ заменит всех попрошаек в течение шести месяцев", – гласит один из комментариев.

Между тем, на фоне этих событий издание в СМИ вспомнили, что недавно председатель правления TSMC Вэй Чжэцзя раскритиковал бум разработок и активных рекламных кампаний человекоподобных роботов. По его словам, китайские роботы просто прыгают, "бесполезны, только для показухи". В соцсетях предположили, что может сценами с попрошайничествами кто-то хотел показать, что не такие уж и бесполезные эти гуманоиды: машины могут не просто выполнять функциональные задачи, но и воспроизводить социальное поведение.

Кто автор этой идеи, пока информации нет.

В Пекинском полумарафоне в Ичжуане 2026 года, состоявшемся в апреле этого года, приняли участие более 300 человекоподобных роботов. Однако это технологическое зрелище неожиданно превратилось в фарс и ужасающую "катастрофу". Помимо поломок роботов на старте, некоторые разбились в середине дистанции, а трасса была наполнена хаотичными сценами столкновений роботов с ограждениями и их неисправностями, что вызвало насмешки со стороны пользователей сети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Актау людей с инвалидностью заставляли попрошайничать
13:15, 24 апреля 2024
В Актау людей с инвалидностью заставляли попрошайничать
Аэропорт Токио
08:30, 30 апреля 2026
Аэропорт Токио запускает человекоподобных роботов
робот делает уборку в ванной комнате
11:08, 04 июня 2025
Первого в мире человекоподобного робота-уборщика создали в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
18:15, Сегодня
Тренер Арины Соболенко высказался об интервью теннисистки после поражения от Шнайдер
&quot;Где нокдаун был?&quot;: скандал произошёл на Кубке мира после поражения Аккалыкова от Умматалиева
17:59, Сегодня
"Где нокдаун был?": скандал произошёл на Кубке мира после поражения Аккалыкова от Умматалиева
Арман Царукян
17:53, Сегодня
"Возможно, я выбрал не тот вид спорта": Арман Царукян надеется на титульный бой в UFC
Команда из Казахстана победила узбекскую на чемпионате мира по шахматам
17:48, Сегодня
Команда из Казахстана победила узбекскую на чемпионате мира по шахматам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: