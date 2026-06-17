Человекоподобные роботы на коленях просят милостыню в Китае

В Сети распространяют видео из Китая, на которых роботы на улице стоят на коленях и просят милостыню, сообщает Zakon.kz.

Недавно в городах Фучжоу, Пекин, Чэнду и других на тротуарах появились человекоподобные роботы, которые кланяются со сложенными руками, показывают на лежащий рядом QR-код и произносят: "У меня нет денег на зарядку батареи" или "Отчаянно нуждаюсь в оплате за электричество".

Это "роботизированное попрошайничество" вызвало бурные дискуссии в интернете. Одни сочли сцену юмористической: "Бездомные начали использовать андроидов вместо себя", другие выразили беспокойство: "Даже у попрошаек роботы скоро отнимут "работу". Кто-то увидел в этом философский подтекст: роботы, просящие милостыню на улице, могут быть художественной импровизацией, призванной высмеять или отразить все более абсурдные отношения между искусственным интеллектом и людьми. "Срочная новость: ИИ заменит всех попрошаек в течение шести месяцев", – гласит один из комментариев.

Между тем, на фоне этих событий издание в СМИ вспомнили, что недавно председатель правления TSMC Вэй Чжэцзя раскритиковал бум разработок и активных рекламных кампаний человекоподобных роботов. По его словам, китайские роботы просто прыгают, "бесполезны, только для показухи". В соцсетях предположили, что может сценами с попрошайничествами кто-то хотел показать, что не такие уж и бесполезные эти гуманоиды: машины могут не просто выполнять функциональные задачи, но и воспроизводить социальное поведение.

Кто автор этой идеи, пока информации нет.

В Пекинском полумарафоне в Ичжуане 2026 года, состоявшемся в апреле этого года, приняли участие более 300 человекоподобных роботов. Однако это технологическое зрелище неожиданно превратилось в фарс и ужасающую "катастрофу". Помимо поломок роботов на старте, некоторые разбились в середине дистанции, а трасса была наполнена хаотичными сценами столкновений роботов с ограждениями и их неисправностями, что вызвало насмешки со стороны пользователей сети.