Казахстанец пробился в четвертьфинал Кубка мира по боксу в Китае

Представители сборной Казахстана по боксу отметились одной победой в третий день этапа Кубка мира в Гуйяне (Китай). В поединке за выход в 1/4 финала в весовой категории до 70 кг Абылайхан Жусупов бился с Кайанос Рейсом (Бразилия), сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась победой казахстанца раздельным решением судей (4:1).

В свою очередь завершили выступление на турнире Серик Темиржанов (до 60 кг) и Сабыржан Аккалыков (до 80 кг).

Темиржанов уступил Салиму Эллису Бею из США. Аккалыков потерпел поражение от чемпиона мира Джавохира Умматалиева (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что олимпийский призер Нурбек Оралбай неожиданно проиграл на Кубке мира.