"Самрук-Энерго" начал строительство крупнейшей ВЭС в Центральной Азии

АО "Самрук-Энерго" приступило в Жамбылской области к строительству одной из крупнейших ветровых электростанций (ВЭС) в Центральной Азии мощностью 1 ГВт. Проект реализуется совместно с мировым лидером в сфере возобновляемой энергетики – компанией Masdar.

В торжественной церемонии закладки капсулы будущего энергетического объекта в формате телемоста приняли участие председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов, заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, председатель правления Masdar Мохаммед АльРамахи.

"Новая ветровая электростанция не только укрепит энергетическую безопасность региона, но и внесет значительный вклад в развитие зеленой энергетики Казахстана", – отметил в приветственном слове Нурлан Жакупов.

Фото: Masdar

Непосредственно на площадке старт строительству дали председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов и представитель компании Masdar. Глава АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов отметил, что реализация проекта внесет весомый вклад в достижение стратегических целей по развитию зеленой экономики.

Фото: Masdar

"Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 1,4 млрд долларов США. В рамках проекта на территории 440 гектаров будет установлено более 100 ветрогенераторов. Станция ежегодно будет производить около 3,4 миллиарда кВтч электроэнергии, что обеспечит экологически чистой электроэнергией 880 тысяч домохозяйств. Это, в свою очередь, позволит значительно снизить дефицит электроэнергии в южных регионах и обеспечит надежное электроснабжение предприятий и населения области", – сказал глава АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.

Фото: Masdar

При реализации проекта будут применены современные технологические решения с применением искусственного интеллекта. Особенностью проекта также является интеграция системы накопления электроэнергии, что позволит нивелировать изменчивость ветровой генерации и обеспечить стабильную выдачу мощности в сеть.

Фото: Masdar

Ожидается, что реализация проекта внесет существенный вклад в развитие возобновляемых источников энергии, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест в регионе. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.