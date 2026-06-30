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Технологии

"Самрук-Энерго" начал строительство крупнейшей ВЭС в Центральной Азии

Жамбылская область, начало строительства ВЭС, церемония, участники, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 09:15 Фото: Masdar
АО "Самрук-Энерго" приступило в Жамбылской области к строительству одной из крупнейших ветровых электростанций (ВЭС) в Центральной Азии мощностью 1 ГВт. Проект реализуется совместно с мировым лидером в сфере возобновляемой энергетики – компанией Masdar.

В торжественной церемонии закладки капсулы будущего энергетического объекта в формате телемоста приняли участие председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов, заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, председатель правления Masdar Мохаммед АльРамахи.

"Новая ветровая электростанция не только укрепит энергетическую безопасность региона, но и внесет значительный вклад в развитие зеленой энергетики Казахстана", – отметил в приветственном слове Нурлан Жакупов.
Госслужащие, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 09:15

Фото: Masdar

Непосредственно на площадке старт строительству дали председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов и представитель компании Masdar. Глава АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов отметил, что реализация проекта внесет весомый вклад в достижение стратегических целей по развитию зеленой экономики.

Госслужащие, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 09:15

Фото: Masdar

"Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 1,4 млрд долларов США. В рамках проекта на территории 440 гектаров будет установлено более 100 ветрогенераторов. Станция ежегодно будет производить около 3,4 миллиарда кВтч электроэнергии, что обеспечит экологически чистой электроэнергией 880 тысяч домохозяйств. Это, в свою очередь, позволит значительно снизить дефицит электроэнергии в южных регионах и обеспечит надежное электроснабжение предприятий и населения области", – сказал глава АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.
Госслужащие, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 09:15

Фото: Masdar

При реализации проекта будут применены современные технологические решения с применением искусственного интеллекта. Особенностью проекта также является интеграция системы накопления электроэнергии, что позволит нивелировать изменчивость ветровой генерации и обеспечить стабильную выдачу мощности в сеть.

Госслужащие, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 09:15

Фото: Masdar

Ожидается, что реализация проекта внесет существенный вклад в развитие возобновляемых источников энергии, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест в регионе. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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