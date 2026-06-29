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Технологии

Новый импульс развитию "зеленой" энергетики: в Жамбылской области начали строительство ВЭС

Жамбылская область, начало строительства ВЭС, церемония, участники, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 19:53 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В Жамбылской области по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленному на развитие возобновляемой энергетики и привлечение инвестиций, началось строительство ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 1 ГВт.

Проект реализуется в Сарысуском районе совместно с компанией Masdar.

В понедельник, 29 июня 2026 года, состоялась церемония закладки капсулы, ознаменовавшая начало строительных работ. В мероприятии в формате телемоста принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Жамбылская область, начало строительства ВЭС, церемония, участники, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 19:53

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Жамбылская область, начало строительства ВЭС, церемония, участники, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 19:53

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Проект предусматривает строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт и системы накопления энергии емкостью 600 МВт/ч. Общая стоимость проекта составляет 742 млрд тенге.

Жамбылская область, начало строительства ВЭС, церемония, участники, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 19:53

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По словам Ербола Карашукеева, реализация проекта подтверждает высокий инвестиционный потенциал Жамбылской области и доверие со стороны международных партнеров. Он подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии соответствует стратегическому курсу страны и будет способствовать укреплению энергетической безопасности, внедрению современных технологий и устойчивому экономическому развитию. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2029 года.

Жамбылская область, начало строительства ВЭС, церемония, участники, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 19:53

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Жамбылская область, начало строительства ВЭС, церемония, участники, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 19:53

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Жамбылская область сегодня входит в число лидеров Казахстана по развитию возобновляемых источников энергии. В регионе действуют 22 объекта ВИЭ общей мощностью 571,3 МВт. За пять месяцев 2026 года на долю ВИЭ пришлось 15,8% от общего объема произведенной в области электроэнергии.

Кроме реализуемого проекта в Сарысуском районе, до 2029 года планируется строительство еще одной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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