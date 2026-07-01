WhatsApp запускает долгожданную функцию

WhatsApp запускает функцию резервирования имени пользователя – люди смогут отправлять сообщения новым контактам и компаниям, не сообщая свой номер телефона. Зарезервировать имя пользователя можно всего за несколько секунд в настройках приложения, сообщает Zakon.kz.

Многие не хотят делиться своим номером телефона, например, в групповых чатах или при общении с курьерами, или с людьми, оказывающими различные услуги. Таким людям пригодится имя пользователя. С помощью него можно будет написать новому человеку, не открывая свой номер телефона.

WhatsApp по-прежнему будет требовать от пользователей ввода номера телефона для регистрации и входа в приложение, но мессенджер получит улучшение в плане конфиденциальности, поскольку вам больше не нужно будет делиться своим номером телефона с новыми людьми и компаниями.

Пока WhatsApp не запустил функцию выбора имени пользователя. Но открыл предварительное бронирование, чтобы у людей была возможность выбрать подходящее им имя пользователя. Учитывая, что WhatsApp используют более трех миллиардов человек, многие имена пользователей будут совпадать после официального запуска этой функции в конце этого года. Бронирование сейчас означает, что никто другой не сможет занять это имя позже, пишет Wabetainfo.

Как зарезервировать имя пользователя в WhatsApp

После обновления WhatsApp откройте настройки приложения, нажмите "Аккаунт", а затем "Имя пользователя". Вы можете ввести желаемое имя пользователя, если оно еще доступно. Если вы не знаете, какое имя пользователя выбрать, WhatsApp также предлагает функцию, которая генерирует несколько вариантов на основе вашего ввода.

Ваше имя пользователя не может превышать 35 символов. Оно не может начинаться с "www." или заканчиваться расширением домена. Имя пользователя также должно содержать хотя бы одну букву, и она должна быть первым символом. Можно использовать точки или подчеркивания, но нельзя ставить две точки подряд.

Также WhatsApp позволяет зарезервировать то же имя пользователя, которое они уже используют в Instagram или Facebook.

После официального запуска функции имен пользователей в WhatsApp отправка первого сообщения новому человеку будет выглядеть иначе, если у вас уже есть имя пользователя. Новые контакты будут видеть только ваше имя пользователя. Они не увидят ваш номер телефона, если он у них еще не сохранен.

Ранее стало известно, что WhatsApp начал тестирование новой функции конфиденциальности – возможность отправлять текстовые сообщения с однократным просмотром.