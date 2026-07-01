Уникальная космическая обсерватория рискует рухнуть на Землю: начата фантастическая спасательная операция

Космический аппарат NASA – обсерватория Swift рискует упасть на Землю. Чтобы этого не допустить, будет проведена беспрецедентная спасательная операция, сообщает Zakon.kz.

С 2004 года обсерватория имени Нила Гехрельса Swift является уникальным центром наблюдения за самыми яркими и энергичными небесными явлениями во Вселенной: гамма-всплесками. Но без внешнего вмешательства она обречена сгореть в атмосфере Земли к концу этого года. На помощь хотят направить спасательную миссию: частная космическая компания Katalyst Space попытается сделать то, чего раньше никто не делал: они запустят космический аппарат, чтобы захватить аппарат и переместить его на более безопасную орбиту.

Как пишет IFLscience, космический аппарат Swift весом 1,6 тонны стартовал с высоты 600 километров, но атмосферное сопротивление за последние 20 с лишним лет с момента его запуска в 2004 году замедлило аппарат и уменьшило его орбиту, снизив ее примерно до 338 километров. Интенсивная солнечная активность в период солнечного максимума 2024 года привела к раздуванию атмосферы Земли, еще больше увеличив сопротивление и затянув аппарат в его нынешнюю роковую спираль гибели.

Еще в ноябре 2025 года были подсчитаны 50-процентные вероятности того, что обсерватория упадет на Землю и сгорит в атмосфере к июню 2026 года, и 90-процентные вероятности того, что это произойдет до 2027 года.

Swift ежегодно обнаруживает сотни гамма-всплесков. У него нет аналогов, и планов на последующую такую миссию тоже нет. Поэтому, несмотря на то, что Swift не предназначен для стыковки или обслуживания на орбите, космический аппарат попытается соединиться с ним и вывести его на безопасную орбиту.

Контракт на спасательную миссию под названием LINK выиграла компания Katalyst Space Technologies. Запуск аппарата запланирован на 1 июля, а попытка спасения, как ожидается, состоится через 3-4 недели после запуска, прежде чем Swift сможет опуститься до критической отметки в 300 километров.

Сама спасательная операция, как ожидается, продлится от месяца до полутора месяцев, после чего LINK отделится.

Смелость операции заключается не только в самой попытке. Важны и сроки, в которые эта миссия была реализована: от получения разрешения до запуска прошло менее года.

Космический аппарат LINK весит около 360 килограммов и имеет высоту 1,5 метра, то есть примерно треть размера Swift. Он оснащен 6-метровыми солнечными панелями и роботизированными манипуляторами, предназначенными для захвата телескопа.

Запуск состоится на ракете Northrop Grumman Pegasus XL с атолла Кваджалейн, входящего в состав Республики Маршалловы Острова в южной части Тихого океана. Затем LINK состыкуется с Swift, используя свои роботизированные манипуляторы, чтобы захватить его и постепенно наращивать высоту Swift в течение следующих нескольких месяцев.

Самым быстрым и самым удаленным космическим аппаратом является "Вояджер-1": он покинул Землю в 1977 году и все еще движется со скоростью около 17 километров в секунду.