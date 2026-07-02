Новенький X5 появится у BMW
Фото: bmwgroup
30 июня германский автопроизводитель BMW презентовал пятое поколение кроссовера X5, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы автомобильного бренда, выпускать машины будут на заводе в американском Спартанбурге с августа 2026 года. Известно, что автомобиль будет доступен с пятью разными вариантами силовых установок:
- бензиновые;
- дизельные;
- гибридные;
- полностью электрические;
- также в разработке находится водородная версия автомобиля.
"X5 также получил полностью новый дизайн. Это вертикальные "ноздри", новые Х-образные фары, скрытые дверные ручки и кузов с более гладкими линиями", – говорится в сообщении.
Тем временем машины во дворах многоэтажек Шымкента становятся существенной проблемой для экстренных служб мегаполиса.
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