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Технологии

Новенький X5 появится у BMW

BMW показали новый X5 , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 06:51 Фото: bmwgroup
30 июня германский автопроизводитель BMW презентовал пятое поколение кроссовера X5, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы автомобильного бренда, выпускать машины будут на заводе в американском Спартанбурге с августа 2026 года. Известно, что автомобиль будет доступен с пятью разными вариантами силовых установок:

  • бензиновые;
  • дизельные;
  • гибридные;
  • полностью электрические;
  • также в разработке находится водородная версия автомобиля.
"X5 также получил полностью новый дизайн. Это вертикальные "ноздри", новые Х-образные фары, скрытые дверные ручки и кузов с более гладкими линиями", – говорится в сообщении.

Тем временем машины во дворах многоэтажек Шымкента становятся существенной проблемой для экстренных служб мегаполиса.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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