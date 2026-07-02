Лабиринты из машин: в Шымкенте проверяют дворовые парковки

Десятки опасных адресов, препятствующих оперативной работе машинам экстренных служб Шымкента, выявили во время масштабного рейда, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что из-за хаотичной парковки пожарные машины и скорая помощь в случае ЧП просто не смогут проехать к многоэтажкам, передает "Хабар". Чтобы освободить дорогу, специалисты начали массовые проверки подъездных путей и пожарных гидрантов.

На пути проверяющих то и дело появлялись сплошные лабиринты из автомобилей на поворотах и вдоль бордюров. Помимо этого, бетонные блоки, которые жители самовольно установили для закрытия въезда во двор чужим машинам, также препятствовали проезду машинам экстренных служб.

"Сегодня во многие дворы Шымкента с трудом проезжают даже легковушки, не говоря уже о массивных автолестницах. Водители умудряются блокировать даже люки пожарных гидрантов", – признаются спасатели.

По словам главного специалиста Управления государственного пожарного контроля ДЧС города Шымкента Мурата Серикбаева, работа по демонтажу незаконно установленных препятствий, ограничивающих проезд проводится совместно с местными исполнительными органами.

"Кроме того, сотрудники полиции проводят рейды по выявлению автомобилей, припаркованных в неположенных местах и создающих помехи для проезда пожарной техники", – отметил он.

Специалисты объясняют, пока жители многоэтажек не научатся думать не только о своем комфорте, но и о безопасности других, городские дворы так и останутся зонами повышенного риска.

Также в Казахстане усиливается мониторинг ситуации на рынке горюче-смазочных материалов. Об этом 1 июля 2026 года заявили в Агентстве РК по защите и развитию конкуренции.