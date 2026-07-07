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Технологии

Спутники показали из космоса турецкий военный комплекс нового поколения

Военный объект в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 06:24 Фото: Planet Labs
На предстоящем саммите НАТО в Анкаре Турция впервые представит новый объединенный штаб Ay Yıldız ("Полумесяц и звезда") – современный военный комплекс, призванный сосредоточить под одной крышей руководство оборонной системы страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, здесь планируют принимать министров обороны государств – членов альянса и высокопоставленных представителей НАТО.

Торжественная церемония закладки фундамента комплекса состоялась 30 августа 2021 года при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас основные строительные работы практически завершены.

Военный объект в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 06:24

Фото: Planet Labs

Объединенный штаб Ay Yıldız станет единым центром управления Вооруженными силами Турции. В одном комплексе разместятся Министерство национальной обороны, Генеральный штаб, а также командования Сухопутных войск, Военно-морских сил и Военно-воздушных сил.

Ожидается, что такая централизация повысит эффективность совместного планирования, управления войсками и проведения объединенных операций.

Штаб Ay Yıldız станет стратегическим центром, обеспечивающим более тесную интеграцию структур Министерства национальной обороны, расширение возможностей турецких вооруженных сил по ведению совместных операций и практическое воплощение оборонной стратегии страны.

Первым официальным мероприятием, которое пройдет здесь, станет саммит глав государств и правительств стран НАТО, намеченный в Анкаре на 7-8 июля 2026 года.

Ранее мы писали о том, что Стамбул в обозримом будущем может стать новым островом.

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Аксинья Титова
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