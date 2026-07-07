Спутники показали из космоса турецкий военный комплекс нового поколения
Как пишет Naked Science, здесь планируют принимать министров обороны государств – членов альянса и высокопоставленных представителей НАТО.
Торжественная церемония закладки фундамента комплекса состоялась 30 августа 2021 года при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас основные строительные работы практически завершены.
Объединенный штаб Ay Yıldız станет единым центром управления Вооруженными силами Турции. В одном комплексе разместятся Министерство национальной обороны, Генеральный штаб, а также командования Сухопутных войск, Военно-морских сил и Военно-воздушных сил.
Ожидается, что такая централизация повысит эффективность совместного планирования, управления войсками и проведения объединенных операций.
Штаб Ay Yıldız станет стратегическим центром, обеспечивающим более тесную интеграцию структур Министерства национальной обороны, расширение возможностей турецких вооруженных сил по ведению совместных операций и практическое воплощение оборонной стратегии страны.
Первым официальным мероприятием, которое пройдет здесь, станет саммит глав государств и правительств стран НАТО, намеченный в Анкаре на 7-8 июля 2026 года.
Ранее мы писали о том, что Стамбул в обозримом будущем может стать новым островом.