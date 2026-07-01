#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Технологии

Стамбул в обозримом будущем может стать новым островом

Стамбул, курорт, море, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 08:55 Фото: pexels
В будущем Стамбул (Турция) может получить второй крупный водный путь рядом с Босфором, естественным проливом, по которому уже курсируют суда между Черным и Мраморным морями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Eco News, предлагаемый Стамбульский канал будет искусственным маршрутом длиной 45 км. Таким образом, город может стать островом.

На бумаге все звучит просто. Вырыть новый канал, отвести часть судов подальше от переполненного Босфора и снизить опасность аварии танкера вблизи миллионов людей. Тем не менее, проект превратился в нечто гораздо большее, чем просто решение проблемы пробок. Возникли вопросы о финансировании, водоснабжении, морской жизни и политическом будущем крупнейшего города Турции.

Стамбульский канал, также известный как Канал Стамбул, должен пройти через европейскую часть города. Его запланированный маршрут проходит вдоль озера Кючюкчекмедже, плотины Сазлыдере и восточной стороны Теркоша, прежде чем достичь Черного моря.

Канал отличается от пролива. Пролив – это узкий естественный проход между двумя крупными водоемами, тогда как канал вырыт людьми, подобно гигантской водной дороге, проложенной по суше. Этот канал позволил бы судам перемещаться между Черным и Мраморным морями, не используя Босфор.

Правительство Турции заявляет, что Босфор испытывает сильное давление со стороны современного судоходства. На официальном сайте проекта указано, что через пролив ежегодно проходит около 43 тыс. судов, а крупные суда могут ожидать в среднем 14,5 часа.

Представьте себе пробку, но вместо автомобилей – танкеры. Крутые повороты, сильные течения, переправы городских паромов и жилые районы, расположенные прямо у воды. Серьезная авария здесь не только задержит доставку грузов, но и может угрожать домам, историческим местам и самому морю.

Финансовый вопрос – вот где история становится запутанной. На официальном сайте Стамбульского канала указана общая стоимость проекта в 15 миллиардов долларов, в то время как СМИ в мае 2025 года оценили инициативу в 75 миллиардов турецких лир, или около 1,95 миллиарда долларов по тогдашнему курсу.

Проект может превратить Стамбульский канал в план создания нового экономического коридора, а не просто в канал, заполненный морской водой. В конечном итоге, цель состоит в том, чтобы изменить облик северной части Стамбула в транспортном, торговом и строительном секторах.

Ранее выяснилось, как римляне строили ровные и прямые дороги без современных технологий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
землетрясение в Турции
00:20, 27 октября 2025
Недалеко от Стамбула произошло ощутимое землетрясение
танкер, контейнеровоз, Стамбул, столкновение
10:43, 08 марта 2025
Два крупных судна столкнулись у берегов Стамбула
Турция, курорт, вода
07:59, 29 июля 2025
В Стамбуле произошло загадочное убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Соперник Бублика во втором круге Уимблдона
08:53, Сегодня
Кто достался Александру Бублику во втором круге "Уимблдона"
С кем и когда сыграет Елена Рыбакина во втором круге &quot;Уимблдона&quot;
08:22, Сегодня
С кем и когда сыграет Елена Рыбакина во втором круге "Уимблдона"
Камару Усман ответил на обвинения Дю Плесси в нежелании подписывать контракт на бой
07:57, Сегодня
Камару Усман ответил на обвинения Дю Плесси в нежелании подписывать контракт на бой
Бибисара Асаубаева впервые в карьере вошла в топ-5 мирового рейтинга ФИДЕ
07:17, Сегодня
Бибисара Асаубаева впервые в карьере вошла в топ-5 мирового рейтинга ФИДЕ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: