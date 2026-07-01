Стамбул в обозримом будущем может стать новым островом

В будущем Стамбул (Турция) может получить второй крупный водный путь рядом с Босфором, естественным проливом, по которому уже курсируют суда между Черным и Мраморным морями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Eco News, предлагаемый Стамбульский канал будет искусственным маршрутом длиной 45 км. Таким образом, город может стать островом.

На бумаге все звучит просто. Вырыть новый канал, отвести часть судов подальше от переполненного Босфора и снизить опасность аварии танкера вблизи миллионов людей. Тем не менее, проект превратился в нечто гораздо большее, чем просто решение проблемы пробок. Возникли вопросы о финансировании, водоснабжении, морской жизни и политическом будущем крупнейшего города Турции.

Стамбульский канал, также известный как Канал Стамбул, должен пройти через европейскую часть города. Его запланированный маршрут проходит вдоль озера Кючюкчекмедже, плотины Сазлыдере и восточной стороны Теркоша, прежде чем достичь Черного моря.

Канал отличается от пролива. Пролив – это узкий естественный проход между двумя крупными водоемами, тогда как канал вырыт людьми, подобно гигантской водной дороге, проложенной по суше. Этот канал позволил бы судам перемещаться между Черным и Мраморным морями, не используя Босфор.

Правительство Турции заявляет, что Босфор испытывает сильное давление со стороны современного судоходства. На официальном сайте проекта указано, что через пролив ежегодно проходит около 43 тыс. судов, а крупные суда могут ожидать в среднем 14,5 часа.

Представьте себе пробку, но вместо автомобилей – танкеры. Крутые повороты, сильные течения, переправы городских паромов и жилые районы, расположенные прямо у воды. Серьезная авария здесь не только задержит доставку грузов, но и может угрожать домам, историческим местам и самому морю.

Финансовый вопрос – вот где история становится запутанной. На официальном сайте Стамбульского канала указана общая стоимость проекта в 15 миллиардов долларов, в то время как СМИ в мае 2025 года оценили инициативу в 75 миллиардов турецких лир, или около 1,95 миллиарда долларов по тогдашнему курсу.

Проект может превратить Стамбульский канал в план создания нового экономического коридора, а не просто в канал, заполненный морской водой. В конечном итоге, цель состоит в том, чтобы изменить облик северной части Стамбула в транспортном, торговом и строительном секторах.

Ранее выяснилось, как римляне строили ровные и прямые дороги без современных технологий.