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Технологии

В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат "Shaiqas-2026"

Военно-инженерный чемпионат &quot;Shaiqas-2026&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 17:05 Фото: МО РК
Масштабный проект объединил разработчиков беспилотных авиационных систем, наземной робототехники, специалистов в области кибербезопасности и тактической подготовки.

Главная цель чемпионата – выявление перспективных инженерных решений и их дальнейшее внедрение в интересах армии. На участие в первом этапе зарегистрировались 19 инженерных команд, состоящих из 150 участников. В их состав вошли представители военных учебных заведений, вузов, инженерных школ, предприятий оборонно-промышленного комплекса и подразделений Вооруженных сил.

Открывая чемпионат, заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев подчеркнул, что соревнования станут эффективной площадкой для объединения потенциала гражданских и военных специалистов, ученых и инженеров.

Военно-инженерный чемпионат "Shaiqas-2026", фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 17:05

Фото: МО РК

"Shaiqas-2026" – это не просто соревнование, а возможность найти талантливых разработчиков и внедрить лучшие отечественные решения в систему обороны страны. Именно за такими технологиями будущее современной армии", – отметил Дархан Ахмедиев.

В настоящее время на полигоне проходит тестовый этап, в ходе которого оценивается готовность команд и их технических решений к финалу, проверяются работоспособность оборудования, надежность инженерных решений и уровень подготовки участников. По итогам этапа будут определены команды, которые продолжат борьбу в финале.

В Казахстане впервые проходит, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 17:05

Фото: МО РК

Чемпионат проходит по четырем направлениям: "Небо", "Земля", "Кибербезопасность" и "Тактика".

Конкурсанты управляют FPV-дронами, выполняют задачи воздушной разведки и доставки грузов, используют роботизированные комплексы для эвакуации условно раненых и выполнения инженерных задач, отражают кибератаки на специализированном полигоне, а также демонстрируют навыки тактической, огневой и медицинской подготовки.

Военно-инженерный чемпионат "Shaiqas-2026", фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 17:05

Фото: МО РК

Финальный этап "Shaiqas-2026" состоится 14-15 августа на базе учебного центра "Амандык". В него выйдут команды, успешно прошедшие промежуточный отбор. Финальные соревнования пройдут с выполнением практических задач в полевых условиях и будут транслироваться в режиме онлайн.

Призовой фонд чемпионата составляет 18 миллионов тенге: за первое место предусмотрено 10 миллионов тенге, за второе – 5 миллионов, за третье – 3 миллиона тенге.

Военно-инженерный чемпионат "Shaiqas-2026", фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 17:05

Фото: МО РК

Инициатива по проведению чемпионата "Shaiqas-2026" принадлежит АО "Казахстан ГИС Центр". Оператором соревнований выступает ТОО "Центр по развитию инноваций в области обороны и безопасности" (Defense Tech). Проведение соревнования осуществляется за счет спонсорских средств и партнерских взносов без привлечения бюджетных средств Министерства обороны Республики Казахстан.

В Казахстане впервые проходит, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 17:05

Фото: МО РК

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Айсулу Омарова
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