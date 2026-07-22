Обновленный "женский" электромобиль выпустили в Китае

В Китае выпускают актуальный клон легендарного Volkswagen Beetle. Машина мечты называется Ora Ballet Cat, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта производителя, Ora целятся в женскую аудиторию, внутри есть:

большое зеркало для макияжа;

камера для селфи с загрузкой в соцсети;

режим Warm Man Mode для быстрого прогрева салона.

Фото: oraev

Машина получила новый электромотор. Мощность выросла с 169 до 201 л.с., а максимальная скорость – с 154 км/ч до 180 км/ч.

Фото: oraev

Также 16 июля в Китае прошел первый в мире международный турнир по боям полноразмерных гуманоидных роботов, за победу в котором боролись 32 команды со всего мира.