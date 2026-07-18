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Технологии

Прошел первый в мире турнир по боям гуманоидов

Соревнование Ultimate Robot Knock-out Legend , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 05:40 Фото: YouTube/CCTV
16 июля в китайском Шэньчжэне прошел первый в мире международный турнир по боям полноразмерных гуманоидных роботов Ultimate Robot Knock-out Legend, сообщает Zakon.kz.

За победу боролись 32 команды со всего мира, использовавшие одинаковую платформу – гуманоидного робота EngineAI T800. Его рост 1,73 м, передает Global Times.

Одним из самых зрелищных моментов турнира стал эпизод, когда во время поединка одному из роботов полностью сбили голову. Однако бой на этом не закончился: несмотря на потерю расположенных в голове сенсоров, машина продолжила атаковать и защищаться благодаря системам управления, размещенным в корпусе.

Настоящей звездой вечера стал белый робот White Eagle ("Белый орел"), который эффектным ударом ногой в голову отправил в нокдаун своего соперника Matador ("Матадор"), сорвав бурные аплодисменты зрителей.

По словам разработчиков, робот T800 способен:

  • выполнять апперкоты;
  • удары с разворота;
  • быстро восстанавливаться после падений;
  • сохранять равновесие даже во время жестких столкновений.

"Цель проекта – не просто устроить зрелищное шоу. Соревнования позволяют испытывать технологии, которые в будущем могут использоваться в промышленности, спасательных операциях и других сферах, где роботам предстоит работать в сложных условиях", – подчеркнули создатели турнира.

Ранее в Сети появилось видео из Китая, где роботы на улице стоят на коленях и просят милостыню.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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