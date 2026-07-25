Китай удивил новым роботом, который умеет почти все

Китайская компания Unitree представила нового робота-вездехода As2-W, который сочетает колесную и шагающую системы передвижения. Такая конструкция позволяет машине легко преодолевать лестницы, каменистые тропы, ручьи и крутые склоны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CGTN, разработка предназначена для исследований, доставки грузов и работы в труднодоступной местности. Робот способен в реальном времени адаптироваться к изменяющемуся рельефу и перевозить необходимое оборудование.

Одного заряда аккумулятора As2-W хватает более чем на 30 км пути, что делает его пригодным для продолжительных полевых операций и экспедиций.

Ранее сообщалось, что человекоподобные роботы на коленях просят милостыню в Китае.