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Технологии

Китай удивил новым роботом, который умеет почти все

Китай удивил новым роботом, который умеет почти все, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 23:50 Фото: скриншот видео
Китайская компания Unitree представила нового робота-вездехода As2-W, который сочетает колесную и шагающую системы передвижения. Такая конструкция позволяет машине легко преодолевать лестницы, каменистые тропы, ручьи и крутые склоны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CGTN, разработка предназначена для исследований, доставки грузов и работы в труднодоступной местности. Робот способен в реальном времени адаптироваться к изменяющемуся рельефу и перевозить необходимое оборудование.

Одного заряда аккумулятора As2-W хватает более чем на 30 км пути, что делает его пригодным для продолжительных полевых операций и экспедиций.

Ранее сообщалось, что человекоподобные роботы на коленях просят милостыню в Китае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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