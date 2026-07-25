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Технологии

154 этажа: инженеры продемонстрировали, как растет самый высокий жилой небоскреб в мире

Небоскреб в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 06:57 Фото: Lalalli Senna
Недавно инженеры представили небольшое видео, в котором показано, как специалисты строят Senna Tower. Самый высокий жилой небоскреб в мире воздвигнут на южном побережье Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, при высоте 544 метра и 154 этажах Senna Tower превзойдет нью-йоркский Central Park Tower (472 метра) и станет самым высоким жилым небоскребом в мире.

Тот факт, что его построят на побережье Бразилии уже меняет представление о перспективах высотного строительства в Латинской Америке.

Здание возведут на буронабивных сваях системы Auger Caster, уходящих более чем на 40 метров в глубину. Около пяти метров каждой сваи закреплены непосредственно в чрезвычайно прочном скальном основании.

Для выполнения этих работ используют уникальную буровую установку стоимостью свыше 50 миллионов бразильских реалов (4 млрд 675 млн 108 тыс. 444 тенге) – техника, не имеющая аналогов в строительной отрасли страны.

Одним из наиболее важных технических новшеств Senna Tower станет система Tuned Mass Damper (TMD) – настроенный инерционный демпфер массы. Это первая подобная технология, применяемая в небоскребе Латинской Америки.

По сути, TMD представляет собой огромный маятник, установленный в верхней части здания. Он компенсирует колебания, возникающие под действием ветра или сейсмической активности, повышая как безопасность конструкции, так и комфорт жителей.

Концепт небоскреба разработала бразильская художница Лалалли Сенна, племянница легендарного гонщика Формулы-1 Айртона Сенны.

Ранее мы писали о том, что во всем мире начали возводить небоскребы из дерева: почему.

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Аксинья Титова
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