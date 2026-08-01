Робота-кентавра собрали для работы в экстремальных условиях

На днях калифорнийский стартап Satyress представил концепт двухметрового робота-кентавра для работы в экстремальных условиях, сообщает Zakon.kz.

По информации на сайте компании, робот управляется дистанционно и предназначен для работы в местах с высоким риском для людей. К рукам робота Threehalves крепятся модули с разными инструментами вроде бензопилы, гайковерта или дрели.

Фото: satyress

"Четыре ноги нужны, чтобы сохранять равновесие", – говорится в описании.

Фото: satyress

Особое внимание разработчики уделили аварийному отключению мощной машины. Робот способен остановиться после распознавания жеста в виде поднятой ладони. В качестве крайней меры на корпусе размещены баллоны высокого давления, которые можно проколоть ножом, выстрелом или иными средствами. После этого система сбрасывает давление и механически обездвиживает робота. Тормоза также блокируют механизмы при потере электропитания или давления в пневматической системе.

Фото: satyress

"А зачем ему голова козла?" – этот вопрос интернет-пользователей создатели робота оставили без ответа.

Федеральная комиссия США по связи запретила ввозить в страну китайских человекоподобных роботов, а также аппараты, похожие на животных.