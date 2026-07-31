Как заставить телефон держать заряд в два раза дольше, рассказали эксперты

Эксперты раскрыли простые способы сохранить заряд батареи на смартфоне. По словам специалистов, отключение отдельных беспроводных функций и активация встроенных режимов системы позволяют значительно замедлить разрядку аккумулятора, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание BGR. Самым популярным и известным способом сэкономить заряд аккумулятора смартфона авторы назвали переключение устройства в авиарежим.

В этом случае девайс выключит все беспроводные интерфейсы – сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth.

"При отключении этих функций ваш телефон не получает текстовые сообщения, звонки и не подключается к вышке сотовой связи, что снижает нагрузку на него и, следовательно, на батарею", – пояснили специалисты.

Кроме того, можно отдельно отключить сотовую связь – например, если есть активное подключение по Wi-Fi. В этом случае нагрузка на аккумулятор телефона тоже снизится, так как он не будет искать и подключаться к базовым станциям операторов.

Эксперты назвали еще один способ продлить время автономной работы – включить режим "Не беспокоить". В нем часть уведомлений, звонков и сообщений будет заглушаться.

Более консервативным способом сэкономить заряд батареи устройства авторы назвали включение режима экономии энергии. При его активации на девайсе будет отключен режим Always On Display, ограничена частота процессора и снижена яркость экрана.

Ранее специалисты рассказали, как заставить старый смартфон работать быстрее.