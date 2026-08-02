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Технологии

Выпускается автомобиль, который можно заправлять спиртом

Новая модель Geely , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 02:30 Фото: Zakon.kz
Автомобильный бренд Geely представил гибрид, который можно заправлять метанолом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IT Home, это новый седан Galaxy Starshine 6 EF. Автомобиль получил систему, которая сама определяет состав топлива в баке и на лету подстраивает работу двигателя. Можно заливать бензин и метанол в любых пропорциях, используя один и тот же топливный бак. Затем электроника сама выставит нужные параметры впрыска и зажигания.

"Заправляйте его так, как хотите, и вы сможете ездить на нем независимо от того, как вы его заправите", – говорится в официальном описании.
Новая модель Geely , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 02:30

Фото: ithome

Со слов автопроизводителя, компания решила главную проблему метанольных моторов – это запуск в сильный мороз. Новую силовую установку испытали на двух млн км дорог в разных климатических условиях.

При этом стоимость и сроки старта продаж пока не раскрываются. Также под завесой тайны остаются полные характеристики автомобиля.

Ранее парализованный мужчина в Китае представил прототип инвалидной коляски, которой можно управлять с помощью мыслей, а калифорнийский стартап – концепт двухметрового робота-кентавра для работы в экстремальных условиях.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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