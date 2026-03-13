Водители заправлялись опасным газом: карагандинец поймал АЗС на обмане

Жалоба бдительного карагандинца обернулась для местной газозаправочной станции крупными неприятностями и внушительным штрафом. Проверка госконтроля подтвердила: на объекте заправляли автомобили из установки, которая официально не признана исправной, передает Zakon.kz.

Об этом 13 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли РК. В ходе проверки сотрудники ведомства выявили грубые нарушения законодательства об обеспечении единства измерений.

Установлено, что на АГЗС эксплуатировалась установка для заправки сжиженным газом типа УЗГС-01, не прошедшая обязательную периодическую поверку. Использование непроверенных средств измерений может привести к недостоверным результатам измерений и нарушению прав потребителей.

"Согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, эксплуатация средств измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю и не прошедших поверку, является нарушением. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена пунктом 2 части 1 статьи 419 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

На владельца станции наложен штраф в размере 670 тысяч тенге. Кроме того, предприятию выдано предписание об обязательном устранении нарушений и проведении метрологической поверки всех газораздаточных колонок.

Ранее в Алматы на 3 млн тенге оштрафовали ТОО "Газпромнефть-Казахстан" за нарушение стандартов измерений.